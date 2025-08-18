Rohkem infot SHIKOKU

Mikawa Inu logo

Mikawa Inu hind (SHIKOKU)

Loendis mitteolevad

1 SHIKOKU/USD reaalajas hind:

--
----
-7.10%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
Mikawa Inu (SHIKOKU) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 18:41:30 (UTC+8)

Mikawa Inu (SHIKOKU) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.24%

-7.19%

-6.51%

-6.51%

Mikawa Inu (SHIKOKU) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul SHIKOKU kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. SHIKOKUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on SHIKOKU muutunud +0.24% viimase tunni jooksul, -7.19% 24 tunni vältel -6.51% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Mikawa Inu (SHIKOKU) – turuteave

$ 129.01K
$ 129.01K$ 129.01K

--
----

$ 129.01K
$ 129.01K$ 129.01K

998.89T
998.89T 998.89T

998,890,529,392,063.9
998,890,529,392,063.9 998,890,529,392,063.9

Mikawa Inu praegune turukapitalisatsioon on $ 129.01K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SHIKOKU ringlev varu on 998.89T, mille koguvaru on 998890529392063.9. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 129.01K.

Mikawa Inu (SHIKOKU) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Mikawa Inu ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Mikawa Inu ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Mikawa Inu ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Mikawa Inu ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-7.19%
30 päeva$ 0-9.37%
60 päeva$ 0-1.08%
90 päeva$ 0--

Mis on Mikawa Inu (SHIKOKU)

Born from the spirit of the wild, the Mikawa Inu ($SHIKOKU) token takes its inspiration from the fierce yet loyal Shikoku dog—a legendary hunter from the rugged mountains of Japan. Known for its bravery, cunning, and devotion, the Shikoku dog is more than just a pet. It's a symbol of loyalty, strength, and freedom. That's exactly what the Mikawa Inu token represents in the crypto world. As a meme token, $SHIKOKU isn’t just here for laughs. It’s here to build a loyal pack of holders who are ready to break free from the mainstream and hunt for the best gains on the Solana network. Whether you're a crypto veteran or a meme enthusiast looking for the next moonshot, Mikawa Inu is your ride or die.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Mikawa Inu (SHIKOKU) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Mikawa Inu hinna ennustus (USD)

Kui palju on Mikawa Inu (SHIKOKU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Mikawa Inu (SHIKOKU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Mikawa Inu nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Mikawa Inu hinna ennustust kohe!

SHIKOKU kohalike valuutade suhtes

Mikawa Inu (SHIKOKU) tokenoomika

Mikawa Inu (SHIKOKU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SHIKOKU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Mikawa Inu (SHIKOKU) kohta

Kui palju on Mikawa Inu (SHIKOKU) tänapäeval väärt?
Reaalajas SHIKOKU hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SHIKOKU/USD hind?
Praegune hind SHIKOKU/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Mikawa Inu turukapitalisatsioon?
SHIKOKU turukapitalisatsioon on $ 129.01K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SHIKOKU ringlev varu?
SHIKOKU ringlev varu on 998.89T USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SHIKOKU (ATH) hind?
SHIKOKU saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade SHIKOKU madalaim (ATL) hind?
SHIKOKU nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on SHIKOKU kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SHIKOKU kauplemismaht on -- USD.
Kas SHIKOKU sel aastal kõrgemale ka suundub?
SHIKOKU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SHIKOKU hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 18:41:30 (UTC+8)

