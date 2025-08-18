Mis on Mikawa Inu (SHIKOKU)

Born from the spirit of the wild, the Mikawa Inu ($SHIKOKU) token takes its inspiration from the fierce yet loyal Shikoku dog—a legendary hunter from the rugged mountains of Japan. Known for its bravery, cunning, and devotion, the Shikoku dog is more than just a pet. It's a symbol of loyalty, strength, and freedom. That's exactly what the Mikawa Inu token represents in the crypto world. As a meme token, $SHIKOKU isn’t just here for laughs. It’s here to build a loyal pack of holders who are ready to break free from the mainstream and hunt for the best gains on the Solana network. Whether you're a crypto veteran or a meme enthusiast looking for the next moonshot, Mikawa Inu is your ride or die.

Mikawa Inu (SHIKOKU) tokenoomika

Mikawa Inu (SHIKOKU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SHIKOKU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Mikawa Inu (SHIKOKU) kohta Kui palju on Mikawa Inu (SHIKOKU) tänapäeval väärt? Reaalajas SHIKOKU hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SHIKOKU/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SHIKOKU/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Mikawa Inu turukapitalisatsioon? SHIKOKU turukapitalisatsioon on $ 129.01K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SHIKOKU ringlev varu? SHIKOKU ringlev varu on 998.89T USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SHIKOKU (ATH) hind? SHIKOKU saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade SHIKOKU madalaim (ATL) hind? SHIKOKU nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on SHIKOKU kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SHIKOKU kauplemismaht on -- USD . Kas SHIKOKU sel aastal kõrgemale ka suundub? SHIKOKU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SHIKOKU hinna ennustust

