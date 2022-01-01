Miidas (MIIDAS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Miidas (MIIDAS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Miidas (MIIDAS) teave Miidas is the world's first non-fungible token (NFT) marketplace, launchpad and staking pool for both digital and physical assets. Miidas is also a start-up project that backed by Bitgert Brise blockchain, we are the largest NFT marketplace in the Brise chain and holding a track record of $300k traded volume in June 2022. $Miidas token holder can enjoy special deals and free of charge services including to mint / trade / stake NFTs. Ametlik veebisait: https://miidas.com Ostke MIIDAS kohe!

Miidas (MIIDAS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Miidas (MIIDAS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 20.97K $ 20.97K $ 20.97K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00116436 $ 0.00116436 $ 0.00116436 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Miidas (MIIDAS) hinna kohta

Miidas (MIIDAS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Miidas (MIIDAS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MIIDAS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MIIDAS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MIIDAS tokeni tokenoomikat, avastage MIIDAS tokeni reaalajas hinda!

MIIDAS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MIIDAS võiks suunduda? Meie MIIDAS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MIIDAS tokeni hinna ennustust kohe!

