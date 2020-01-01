Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) teave Miharu is a finless porpoise located in a Japanese Aquarium, the picture of the dolphin with an expression on her face shows a slight smile and gives form to a versatile world of meme-ability usage. This meme is about inclusion and it digs down into the "slice of life" type of meme, where we all encounter similar interactions and react in the way the dolphin gives a slight smile this has been used to describe awkward situations or unexpected wins. Ametlik veebisait: https://miharu.wtf/ Ostke $MIHARU kohe!

Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 20.48K $ 20.48K $ 20.48K Koguvaru: $ 999.09M $ 999.09M $ 999.09M Ringlev varu: $ 999.09M $ 999.09M $ 999.09M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 20.48K $ 20.48K $ 20.48K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00139195 $ 0.00139195 $ 0.00139195 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) hinna kohta

Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate $MIHARU tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: $MIHARU tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate $MIHARU tokeni tokenoomikat, avastage $MIHARU tokeni reaalajas hinda!

$MIHARU – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu $MIHARU võiks suunduda? Meie $MIHARU hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake $MIHARU tokeni hinna ennustust kohe!

