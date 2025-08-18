Mis on Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU)

Miharu is a finless porpoise located in a Japanese Aquarium, the picture of the dolphin with an expression on her face shows a slight smile and gives form to a versatile world of meme-ability usage. This meme is about inclusion and it digs down into the "slice of life" type of meme, where we all encounter similar interactions and react in the way the dolphin gives a slight smile this has been used to describe awkward situations or unexpected wins.

Miharu The Smiling Dolphin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Miharu The Smiling Dolphin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

$MIHARU kohalike valuutade suhtes

Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) tokenoomika

Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $MIHARU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) kohta Kui palju on Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) tänapäeval väärt? Reaalajas $MIHARU hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune $MIHARU/USD hind? $ 0 . Milline on Miharu The Smiling Dolphin turukapitalisatsioon? $MIHARU turukapitalisatsioon on $ 21.64K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on $MIHARU ringlev varu? $MIHARU ringlev varu on 999.09M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim $MIHARU (ATH) hind? $MIHARU saavutab ATH hinna summas 0.00139195 USD . Mis oli kõigi aegade $MIHARU madalaim (ATL) hind? $MIHARU nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on $MIHARU kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine $MIHARU kauplemismaht on -- USD .

