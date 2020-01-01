Migraine (MIGRAINE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Migraine (MIGRAINE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Migraine (MIGRAINE) teave This token is a memecoin token in the category of cats. This token is based of the popular GIF of a kitten screaming hence the token name of 'migraine'. There is no inherent value or utility to this memecoin token. Community engage and create their own memes and post at their own leisure. This was launched on the Solana blockchain via pumpfun with the aim of producing a meme that everyone can relate to. Ametlik veebisait: https://www.migrainesol.xyz

Migraine (MIGRAINE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Migraine (MIGRAINE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 9.60K $ 9.60K $ 9.60K Koguvaru: $ 997.68M $ 997.68M $ 997.68M Ringlev varu: $ 997.68M $ 997.68M $ 997.68M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 9.60K $ 9.60K $ 9.60K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Migraine (MIGRAINE) hinna kohta

Migraine (MIGRAINE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Migraine (MIGRAINE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MIGRAINE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MIGRAINE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MIGRAINE tokeni tokenoomikat, avastage MIGRAINE tokeni reaalajas hinda!

MIGRAINE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MIGRAINE võiks suunduda? Meie MIGRAINE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MIGRAINE tokeni hinna ennustust kohe!

