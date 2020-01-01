Midnight (NIGHT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Midnight (NIGHT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Midnight (NIGHT) teave Midnight Evergreen is a blockchain-based gaming ecosystem that connects multiple MMO (Massively Multiplayer Online), games through its native ecosystem token, $NIGHT. Built on the Aptos blockchain, it enables players to carry their in-game assets, progress, and characters seamlessly across different games within the Evergreen platform. Midnight will be the first Web3.0 deconstructed MMO gaming ecosystem. Ametlik veebisait: https://www.midnight.io/ Valge raamat: https://midnight.docsend.com/view/sr5hudfmdskfybg2 Ostke NIGHT kohe!

Midnight (NIGHT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Midnight (NIGHT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 241.24K $ 241.24K $ 241.24K Koguvaru: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Ringlev varu: $ 622.26M $ 622.26M $ 622.26M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.16M $ 1.16M $ 1.16M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01921941 $ 0.01921941 $ 0.01921941 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0003235 $ 0.0003235 $ 0.0003235 Praegune hind: $ 0.00038758 $ 0.00038758 $ 0.00038758 Lisateave Midnight (NIGHT) hinna kohta

Midnight (NIGHT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Midnight (NIGHT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NIGHT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NIGHT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NIGHT tokeni tokenoomikat, avastage NIGHT tokeni reaalajas hinda!

NIGHT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NIGHT võiks suunduda? Meie NIGHT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NIGHT tokeni hinna ennustust kohe!

