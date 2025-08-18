Rohkem infot NIGHT

NIGHT Hinnainfo

NIGHT Valge raamat

NIGHT Ametlik veebisait

NIGHT Tokenoomika

NIGHT Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Midnight logo

Midnight hind (NIGHT)

Loendis mitteolevad

1 NIGHT/USD reaalajas hind:

$0.00038872
$0.00038872$0.00038872
-0.90%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Midnight (NIGHT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:58:50 (UTC+8)

Midnight (NIGHT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00038851
$ 0.00038851$ 0.00038851
24 h madal
$ 0.00039325
$ 0.00039325$ 0.00039325
24 h kõrge

$ 0.00038851
$ 0.00038851$ 0.00038851

$ 0.00039325
$ 0.00039325$ 0.00039325

$ 0.01921941
$ 0.01921941$ 0.01921941

$ 0.0003235
$ 0.0003235$ 0.0003235

+0.03%

-0.99%

-5.56%

-5.56%

Midnight (NIGHT) reaalajas hind on $0.00038872. Viimase 24 tunni jooksul NIGHT kaubeldud madalaim $ 0.00038851 ja kõrgeim $ 0.00039325 näitab aktiivset turu volatiivsust. NIGHTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01921941 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0003235.

Lüliajalise tootluse osas on NIGHT muutunud +0.03% viimase tunni jooksul, -0.99% 24 tunni vältel -5.56% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Midnight (NIGHT) – turuteave

$ 241.89K
$ 241.89K$ 241.89K

--
----

$ 1.17M
$ 1.17M$ 1.17M

622.26M
622.26M 622.26M

3,000,000,000.0
3,000,000,000.0 3,000,000,000.0

Midnight praegune turukapitalisatsioon on $ 241.89K -- 24 tunnise kauplemismahuga. NIGHT ringlev varu on 622.26M, mille koguvaru on 3000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.17M.

Midnight (NIGHT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Midnight ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Midnight ja USD hinnamuutus $ -0.0000603932.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Midnight ja USD hinnamuutus $ +0.0000448383.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Midnight ja USD hinnamuutus $ -0.000208264247452729.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.99%
30 päeva$ -0.0000603932-15.53%
60 päeva$ +0.0000448383+11.53%
90 päeva$ -0.000208264247452729-34.88%

Mis on Midnight (NIGHT)

Midnight Evergreen is a blockchain-based gaming ecosystem that connects multiple MMO (Massively Multiplayer Online), games through its native ecosystem token, $NIGHT. Built on the Aptos blockchain, it enables players to carry their in-game assets, progress, and characters seamlessly across different games within the Evergreen platform. Midnight will be the first Web3.0 deconstructed MMO gaming ecosystem.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Midnight (NIGHT) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Midnight hinna ennustus (USD)

Kui palju on Midnight (NIGHT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Midnight (NIGHT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Midnight nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Midnight hinna ennustust kohe!

NIGHT kohalike valuutade suhtes

Midnight (NIGHT) tokenoomika

Midnight (NIGHT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NIGHT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Midnight (NIGHT) kohta

Kui palju on Midnight (NIGHT) tänapäeval väärt?
Reaalajas NIGHT hind USD on 0.00038872 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NIGHT/USD hind?
Praegune hind NIGHT/USD on $ 0.00038872. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Midnight turukapitalisatsioon?
NIGHT turukapitalisatsioon on $ 241.89K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NIGHT ringlev varu?
NIGHT ringlev varu on 622.26M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NIGHT (ATH) hind?
NIGHT saavutab ATH hinna summas 0.01921941 USD.
Mis oli kõigi aegade NIGHT madalaim (ATL) hind?
NIGHT nägi ATL hinda summas 0.0003235 USD.
Milline on NIGHT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NIGHT kauplemismaht on -- USD.
Kas NIGHT sel aastal kõrgemale ka suundub?
NIGHT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NIGHT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:58:50 (UTC+8)

Midnight (NIGHT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.