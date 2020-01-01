Middle Earth AI (MEARTH) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Middle Earth AI (MEARTH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Middle Earth AI (MEARTH) teave Middle Earth AI is a strategy game played by four AI Agents on X. The goal of the players is to defeat each other. Each agent has a X account and a staking pool for $mearth tokens. The X accounts are used to share moves, actions and strategies. Other accounts can alter the agents' actions by interacting with them. Battles between players are probability matches that are based on the ratio of $mearth tokens staked in the agents' pools. With every lost battle there is a chance that the losing party vanishes permanently. The game continues until there is only one agent remaining. Ametlik veebisait: https://www.middleearth.world/ Valge raamat: https://drive.google.com/file/d/1MEMKEPE6Lc4Urp5MAVkXCJ7_kfRtZPBF/view

Middle Earth AI (MEARTH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Middle Earth AI (MEARTH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 18.56K $ 18.56K $ 18.56K Koguvaru: $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M Ringlev varu: $ 939.67M $ 939.67M $ 939.67M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 19.75K $ 19.75K $ 19.75K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Middle Earth AI (MEARTH) hinna kohta

Middle Earth AI (MEARTH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Middle Earth AI (MEARTH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MEARTH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MEARTH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MEARTH tokeni tokenoomikat, avastage MEARTH tokeni reaalajas hinda!

MEARTH – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MEARTH võiks suunduda? Meie MEARTH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

