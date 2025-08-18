Mis on Middle Earth AI (MEARTH)

Middle Earth AI is a strategy game played by four AI Agents on X. The goal of the players is to defeat each other. Each agent has a X account and a staking pool for $mearth tokens. The X accounts are used to share moves, actions and strategies. Other accounts can alter the agents' actions by interacting with them. Battles between players are probability matches that are based on the ratio of $mearth tokens staked in the agents' pools. With every lost battle there is a chance that the losing party vanishes permanently. The game continues until there is only one agent remaining.

Üksuse Middle Earth AI (MEARTH) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Middle Earth AI (MEARTH) tokenoomika

Middle Earth AI (MEARTH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MEARTH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Kui palju on Middle Earth AI (MEARTH) tänapäeval väärt? Reaalajas MEARTH hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MEARTH/USD hind? $ 0 . Milline on Middle Earth AI turukapitalisatsioon? MEARTH turukapitalisatsioon on $ 19.69K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MEARTH ringlev varu? MEARTH ringlev varu on 939.67M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MEARTH (ATH) hind? MEARTH saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade MEARTH madalaim (ATL) hind? MEARTH nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on MEARTH kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MEARTH kauplemismaht on -- USD .

