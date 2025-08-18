Rohkem infot MIDAS

Midas of DeFi logo

Midas of DeFi hind (MIDAS)

Loendis mitteolevad

1 MIDAS/USD reaalajas hind:

$0.00021017
$0.00021017$0.00021017
0.00%1D
mexc
USD
Midas of DeFi (MIDAS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:11:50 (UTC+8)

Midas of DeFi (MIDAS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00801736
$ 0.00801736$ 0.00801736

$ 0.00012734
$ 0.00012734$ 0.00012734

--

--

-9.80%

-9.80%

Midas of DeFi (MIDAS) reaalajas hind on $0.00021017. Viimase 24 tunni jooksul MIDAS kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. MIDASkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00801736 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00012734.

Lüliajalise tootluse osas on MIDAS muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel -9.80% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Midas of DeFi (MIDAS) – turuteave

$ 21.02K
$ 21.02K$ 21.02K

--
----

$ 21.02K
$ 21.02K$ 21.02K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Midas of DeFi praegune turukapitalisatsioon on $ 21.02K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MIDAS ringlev varu on 100.00M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 21.02K.

Midas of DeFi (MIDAS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Midas of DeFi ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Midas of DeFi ja USD hinnamuutus $ -0.0000863002.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Midas of DeFi ja USD hinnamuutus $ -0.0001288641.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Midas of DeFi ja USD hinnamuutus $ -0.0020956023083210638.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ -0.0000863002-41.06%
60 päeva$ -0.0001288641-61.31%
90 päeva$ -0.0020956023083210638-90.88%

Mis on Midas of DeFi (MIDAS)

The first PAXG rewards token on Ethereum is officially live. Unlike traditional DeFi projects that rely on inflationary token models, $MIDAS sets a new standard by rewarding holders with real gold, through fully backed PAXG tokens. In addition, $MIDAS introduces a fully decentralized, on-chain referral system that allows users to earn ETH rewards simply by growing the community. The more $MIDAS you hold, the more PAXG you accumulate over time. The more you refer, the more ETH you can claim. With $MIDAS, you are not just participating in another DeFi project — you are building real wealth backed by gold and powered by blockchain technology.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Midas of DeFi (MIDAS) allikas

Ametlik veebisait

Midas of DeFi hinna ennustus (USD)

Kui palju on Midas of DeFi (MIDAS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Midas of DeFi (MIDAS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Midas of DeFi nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Midas of DeFi hinna ennustust kohe!

MIDAS kohalike valuutade suhtes

Midas of DeFi (MIDAS) tokenoomika

Midas of DeFi (MIDAS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MIDAS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Midas of DeFi (MIDAS) kohta

Kui palju on Midas of DeFi (MIDAS) tänapäeval väärt?
Reaalajas MIDAS hind USD on 0.00021017 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MIDAS/USD hind?
Praegune hind MIDAS/USD on $ 0.00021017. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Midas of DeFi turukapitalisatsioon?
MIDAS turukapitalisatsioon on $ 21.02K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MIDAS ringlev varu?
MIDAS ringlev varu on 100.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MIDAS (ATH) hind?
MIDAS saavutab ATH hinna summas 0.00801736 USD.
Mis oli kõigi aegade MIDAS madalaim (ATL) hind?
MIDAS nägi ATL hinda summas 0.00012734 USD.
Milline on MIDAS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MIDAS kauplemismaht on -- USD.
Kas MIDAS sel aastal kõrgemale ka suundub?
MIDAS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MIDAS hinna ennustust.
