Mis on Midas of DeFi (MIDAS)

The first PAXG rewards token on Ethereum is officially live. Unlike traditional DeFi projects that rely on inflationary token models, $MIDAS sets a new standard by rewarding holders with real gold, through fully backed PAXG tokens. In addition, $MIDAS introduces a fully decentralized, on-chain referral system that allows users to earn ETH rewards simply by growing the community. The more $MIDAS you hold, the more PAXG you accumulate over time. The more you refer, the more ETH you can claim. With $MIDAS, you are not just participating in another DeFi project — you are building real wealth backed by gold and powered by blockchain technology.

Üksuse Midas of DeFi (MIDAS) allikas Ametlik veebisait

Midas of DeFi (MIDAS) tokenoomika

Midas of DeFi (MIDAS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MIDAS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Midas of DeFi (MIDAS) kohta Kui palju on Midas of DeFi (MIDAS) tänapäeval väärt? Reaalajas MIDAS hind USD on 0.00021017 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MIDAS/USD hind? $ 0.00021017 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MIDAS/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Midas of DeFi turukapitalisatsioon? MIDAS turukapitalisatsioon on $ 21.02K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MIDAS ringlev varu? MIDAS ringlev varu on 100.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MIDAS (ATH) hind? MIDAS saavutab ATH hinna summas 0.00801736 USD . Mis oli kõigi aegade MIDAS madalaim (ATL) hind? MIDAS nägi ATL hinda summas 0.00012734 USD . Milline on MIDAS kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MIDAS kauplemismaht on -- USD . Kas MIDAS sel aastal kõrgemale ka suundub? MIDAS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MIDAS hinna ennustust

