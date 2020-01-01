Midas mTBILL (MTBILL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Midas mTBILL (MTBILL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Midas mTBILL (MTBILL) teave Midas US Treasury Bills Token (mTBILL) is a permissionless yield-bearing token tracking short-dated US Treasury Bills. Ametlik veebisait: https://www.midas.app Ostke MTBILL kohe!

Midas mTBILL (MTBILL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Midas mTBILL (MTBILL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 5.29M $ 5.29M $ 5.29M Koguvaru: $ 5.11M $ 5.11M $ 5.11M Ringlev varu: $ 5.11M $ 5.11M $ 5.11M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 5.29M $ 5.29M $ 5.29M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.034 $ 1.034 $ 1.034 Kõigi aegade madalaim: $ 0.937036 $ 0.937036 $ 0.937036 Praegune hind: $ 1.034 $ 1.034 $ 1.034 Lisateave Midas mTBILL (MTBILL) hinna kohta

Midas mTBILL (MTBILL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Midas mTBILL (MTBILL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MTBILL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MTBILL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MTBILL tokeni tokenoomikat, avastage MTBILL tokeni reaalajas hinda!

MTBILL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MTBILL võiks suunduda? Meie MTBILL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MTBILL tokeni hinna ennustust kohe!

