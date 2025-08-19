Rohkem infot MTBILL

Midas mTBILL hind (MTBILL)

Loendis mitteolevad

1 MTBILL/USD reaalajas hind:

$1.034
$1.034
0.00%1D
Midas mTBILL (MTBILL) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 03:23:25 (UTC+8)

Midas mTBILL (MTBILL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 1.034
$ 1.034

$ 0.937036
$ 0.937036

--

--

+0.29%

+0.29%

Midas mTBILL (MTBILL) reaalajas hind on $1.034. Viimase 24 tunni jooksul MTBILL kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. MTBILLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.034 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.937036.

Lüliajalise tootluse osas on MTBILL muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +0.29% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Midas mTBILL (MTBILL) – turuteave

$ 5.58M
$ 5.58M

--
--

$ 5.58M
$ 5.58M

5.40M
5.40M

5,400,158.45526625
5,400,158.45526625

Midas mTBILL praegune turukapitalisatsioon on $ 5.58M -- 24 tunnise kauplemismahuga. MTBILL ringlev varu on 5.40M, mille koguvaru on 5400158.45526625. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.58M.

Midas mTBILL (MTBILL) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Midas mTBILL ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Midas mTBILL ja USD hinnamuutus $ +0.0028029672.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Midas mTBILL ja USD hinnamuutus $ +0.0062122720.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Midas mTBILL ja USD hinnamuutus $ +0.00912488.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ +0.0028029672+0.27%
60 päeva$ +0.0062122720+0.60%
90 päeva$ +0.00912488+0.89%

Mis on Midas mTBILL (MTBILL)

Midas US Treasury Bills Token (mTBILL) is a permissionless yield-bearing token tracking short-dated US Treasury Bills. 

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Midas mTBILL (MTBILL) allikas

Ametlik veebisait

Midas mTBILL hinna ennustus (USD)

Kui palju on Midas mTBILL (MTBILL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Midas mTBILL (MTBILL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Midas mTBILL nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Midas mTBILL hinna ennustust kohe!

MTBILL kohalike valuutade suhtes

Midas mTBILL (MTBILL) tokenoomika

Midas mTBILL (MTBILL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MTBILL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Midas mTBILL (MTBILL) kohta

Kui palju on Midas mTBILL (MTBILL) tänapäeval väärt?
Reaalajas MTBILL hind USD on 1.034 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MTBILL/USD hind?
Praegune hind MTBILL/USD on $ 1.034. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Midas mTBILL turukapitalisatsioon?
MTBILL turukapitalisatsioon on $ 5.58M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MTBILL ringlev varu?
MTBILL ringlev varu on 5.40M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MTBILL (ATH) hind?
MTBILL saavutab ATH hinna summas 1.034 USD.
Mis oli kõigi aegade MTBILL madalaim (ATL) hind?
MTBILL nägi ATL hinda summas 0.937036 USD.
Milline on MTBILL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MTBILL kauplemismaht on -- USD.
Kas MTBILL sel aastal kõrgemale ka suundub?
MTBILL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MTBILL hinna ennustust.
Lahtiütlus

