Midas mRe7YIELD hind (MRE7YIELD)

1 MRE7YIELD/USD reaalajas hind:

$1.032
0.00%1D
USD
Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) reaalajas hinnagraafik
Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 1.032
24 h madal
$ 1.032
24 h kõrge

$ 1.032
$ 1.032
$ 1.032
$ 1.0
0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) reaalajas hind on $1.032. Viimase 24 tunni jooksul MRE7YIELD kaubeldud madalaim $ 1.032 ja kõrgeim $ 1.032 näitab aktiivset turu volatiivsust. MRE7YIELDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.032 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1.0.

Lüliajalise tootluse osas on MRE7YIELD muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) – turuteave

$ 4.47M
--
$ 4.47M
4.33M
4,326,958.885686355
Midas mRe7YIELD praegune turukapitalisatsioon on $ 4.47M -- 24 tunnise kauplemismahuga. MRE7YIELD ringlev varu on 4.33M, mille koguvaru on 4326958.885686355. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.47M.

Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Midas mRe7YIELD ja USD hinnamuutus $ 0.0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Midas mRe7YIELD ja USD hinnamuutus $ 0.0000000000.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Midas mRe7YIELD ja USD hinnamuutus $ +0.0143211672.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Midas mRe7YIELD ja USD hinnamuutus $ +0.01421691.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0.00.00%
30 päeva$ 0.00000000000.00%
60 päeva$ +0.0143211672+1.39%
90 päeva$ +0.01421691+1.40%

Mis on Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD)

mRE7YIELD is a Liquid Yield Token (LYT) that provides on-chain exposure to institutional-grade DeFi yield strategies. Risk-managed by Re7 Capital, mRE7YIELD dynamically reallocates across multiple high-yield DeFi opportunities, optimizing risk-adjusted returns while maintaining full liquidity. Strategies include liquidity provisioning, lending, restaking, funding rate arbitrage, and options arbitrage. As a fully liquid ERC-20 token, mRE7YIELD enables composability across DeFi protocols, allowing users to earn yield while retaining flexibility in managing their assets.

Üksuse Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) allikas

Midas mRe7YIELD hinna ennustus (USD)

Kui palju on Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Midas mRe7YIELD nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

MRE7YIELD kohalike valuutade suhtes

Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) tokenoomika

Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MRE7YIELD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) kohta

Kui palju on Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) tänapäeval väärt?
Reaalajas MRE7YIELD hind USD on 1.032 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MRE7YIELD/USD hind?
Praegune hind MRE7YIELD/USD on $ 1.032. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Midas mRe7YIELD turukapitalisatsioon?
MRE7YIELD turukapitalisatsioon on $ 4.47M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MRE7YIELD ringlev varu?
MRE7YIELD ringlev varu on 4.33M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MRE7YIELD (ATH) hind?
MRE7YIELD saavutab ATH hinna summas 1.032 USD.
Mis oli kõigi aegade MRE7YIELD madalaim (ATL) hind?
MRE7YIELD nägi ATL hinda summas 1.0 USD.
Milline on MRE7YIELD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MRE7YIELD kauplemismaht on -- USD.
Kas MRE7YIELD sel aastal kõrgemale ka suundub?
MRE7YIELD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MRE7YIELD hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.