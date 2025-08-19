Mis on Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD)

mRE7YIELD is a Liquid Yield Token (LYT) that provides on-chain exposure to institutional-grade DeFi yield strategies. Risk-managed by Re7 Capital, mRE7YIELD dynamically reallocates across multiple high-yield DeFi opportunities, optimizing risk-adjusted returns while maintaining full liquidity. Strategies include liquidity provisioning, lending, restaking, funding rate arbitrage, and options arbitrage. As a fully liquid ERC-20 token, mRE7YIELD enables composability across DeFi protocols, allowing users to earn yield while retaining flexibility in managing their assets.

Üksuse Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) tokenoomika

Kui palju on Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) tänapäeval väärt? Reaalajas MRE7YIELD hind USD on 1.032 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MRE7YIELD/USD hind? $ 1.032 . Milline on Midas mRe7YIELD turukapitalisatsioon? MRE7YIELD turukapitalisatsioon on $ 4.47M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MRE7YIELD ringlev varu? MRE7YIELD ringlev varu on 4.33M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MRE7YIELD (ATH) hind? MRE7YIELD saavutab ATH hinna summas 1.032 USD . Mis oli kõigi aegade MRE7YIELD madalaim (ATL) hind? MRE7YIELD nägi ATL hinda summas 1.0 USD . Milline on MRE7YIELD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MRE7YIELD kauplemismaht on -- USD .

