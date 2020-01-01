Midas mBTC (MBTC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Midas mBTC (MBTC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Midas mBTC (MBTC) teave Internet Native Investing At Midas, our mission is to make investing work like the internet—accessible, global, and permissionless. We’re bringing institutional-grade assets to the open web, creating investment opportunities that are secure, compliant, and available to everyone. Website: https://midas.app/ Docs: https://docs.midas.app/ DefiLlama: https://defillama.com/protocol/midas-rwa#information Midas issues 3 tokens: mTBILL, mBASIS and mBTC Ametlik veebisait: https://midas.app/mbtc Valge raamat: https://docs.midas.app/ Ostke MBTC kohe!

Midas mBTC (MBTC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Midas mBTC (MBTC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.36M $ 2.36M $ 2.36M Koguvaru: $ 20.15 $ 20.15 $ 20.15 Ringlev varu: $ 20.15 $ 20.15 $ 20.15 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.36M $ 2.36M $ 2.36M Kõigi aegade kõrgeim: $ 127,974 $ 127,974 $ 127,974 Kõigi aegade madalaim: $ 75,962 $ 75,962 $ 75,962 Praegune hind: $ 117,170 $ 117,170 $ 117,170 Lisateave Midas mBTC (MBTC) hinna kohta

Midas mBTC (MBTC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Midas mBTC (MBTC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MBTC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MBTC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MBTC tokeni tokenoomikat, avastage MBTC tokeni reaalajas hinda!

MBTC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MBTC võiks suunduda? Meie MBTC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MBTC tokeni hinna ennustust kohe!

