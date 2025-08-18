Mis on Midas mBTC (MBTC)

Internet Native Investing At Midas, our mission is to make investing work like the internet—accessible, global, and permissionless. We’re bringing institutional-grade assets to the open web, creating investment opportunities that are secure, compliant, and available to everyone. Website: https://midas.app/ Docs: https://docs.midas.app/ DefiLlama: https://defillama.com/protocol/midas-rwa#information Midas issues 3 tokens: mTBILL, mBASIS and mBTC

Üksuse Midas mBTC (MBTC) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Midas mBTC hinna ennustus (USD)

Kui palju on Midas mBTC (MBTC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Midas mBTC (MBTC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Midas mBTC nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Midas mBTC hinna ennustust kohe!

MBTC kohalike valuutade suhtes

Midas mBTC (MBTC) tokenoomika

Midas mBTC (MBTC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MBTC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Midas mBTC (MBTC) kohta Kui palju on Midas mBTC (MBTC) tänapäeval väärt? Reaalajas MBTC hind USD on 118,626 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MBTC/USD hind? $ 118,626 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MBTC/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Midas mBTC turukapitalisatsioon? MBTC turukapitalisatsioon on $ 2.39M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MBTC ringlev varu? MBTC ringlev varu on 20.15 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MBTC (ATH) hind? MBTC saavutab ATH hinna summas 127,974 USD . Mis oli kõigi aegade MBTC madalaim (ATL) hind? MBTC nägi ATL hinda summas 75,962 USD . Milline on MBTC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MBTC kauplemismaht on -- USD . Kas MBTC sel aastal kõrgemale ka suundub? MBTC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MBTC hinna ennustust

