Midas mBASIS (MBASIS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Midas mBASIS (MBASIS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Midas mBASIS (MBASIS) teave At Midas, we believe investing should be as open, accessible, and transparent as the internet itself. Our mission is to pioneer internet native investing, bringing investment-grade assets to the open web. By leveraging blockchain technology, we remove the traditional barriers that have long restricted access to high-quality financial products, making them available to everyone. Midas is built for the decentralized future, where secure and compliant investment opportunities are available with just a click—open, permissionless, and built for the web. Ametlik veebisait: https://midas.app/mbasis Valge raamat: https://docs.midas.app Ostke MBASIS kohe!

Midas mBASIS (MBASIS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Midas mBASIS (MBASIS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 11.79M $ 11.79M $ 11.79M Koguvaru: $ 10.48M $ 10.48M $ 10.48M Ringlev varu: $ 10.48M $ 10.48M $ 10.48M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 11.79M $ 11.79M $ 11.79M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.13 $ 1.13 $ 1.13 Kõigi aegade madalaim: $ 0.219164 $ 0.219164 $ 0.219164 Praegune hind: $ 1.13 $ 1.13 $ 1.13 Lisateave Midas mBASIS (MBASIS) hinna kohta

Midas mBASIS (MBASIS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Midas mBASIS (MBASIS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MBASIS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MBASIS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MBASIS tokeni tokenoomikat, avastage MBASIS tokeni reaalajas hinda!

MBASIS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MBASIS võiks suunduda? Meie MBASIS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MBASIS tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!