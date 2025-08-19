Mis on Midas mBASIS (MBASIS)

At Midas, we believe investing should be as open, accessible, and transparent as the internet itself. Our mission is to pioneer internet native investing, bringing investment-grade assets to the open web. By leveraging blockchain technology, we remove the traditional barriers that have long restricted access to high-quality financial products, making them available to everyone. Midas is built for the decentralized future, where secure and compliant investment opportunities are available with just a click—open, permissionless, and built for the web.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Midas mBASIS (MBASIS) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Midas mBASIS hinna ennustus (USD)

Kui palju on Midas mBASIS (MBASIS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Midas mBASIS (MBASIS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Midas mBASIS nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Midas mBASIS hinna ennustust kohe!

MBASIS kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Midas mBASIS (MBASIS) tokenoomika

Midas mBASIS (MBASIS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MBASIS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Midas mBASIS (MBASIS) kohta Kui palju on Midas mBASIS (MBASIS) tänapäeval väärt? Reaalajas MBASIS hind USD on 1.12 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MBASIS/USD hind? $ 1.12 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MBASIS/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Midas mBASIS turukapitalisatsioon? MBASIS turukapitalisatsioon on $ 11.76M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MBASIS ringlev varu? MBASIS ringlev varu on 10.48M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MBASIS (ATH) hind? MBASIS saavutab ATH hinna summas 1.12 USD . Mis oli kõigi aegade MBASIS madalaim (ATL) hind? MBASIS nägi ATL hinda summas 0.219164 USD . Milline on MBASIS kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MBASIS kauplemismaht on -- USD . Kas MBASIS sel aastal kõrgemale ka suundub? MBASIS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MBASIS hinna ennustust

Midas mBASIS (MBASIS) Olulised valdkonna uudised