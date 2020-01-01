MicroTuber (MCT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi MicroTuber (MCT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

MicroTuber (MCT) teave A crowdfunding platform for trading and staking agricultural goods and assets. Micro Tuber connects people and farmers by funding, staking, and rewarding the user and farmers Ametlik veebisait: https://microtuber.io/ Ostke MCT kohe!

MicroTuber (MCT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage MicroTuber (MCT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.89M $ 2.89M $ 2.89M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01405163 $ 0.01405163 $ 0.01405163 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00028917 $ 0.00028917 $ 0.00028917 Lisateave MicroTuber (MCT) hinna kohta

MicroTuber (MCT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MicroTuber (MCT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MCT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MCT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MCT tokeni tokenoomikat, avastage MCT tokeni reaalajas hinda!

MCT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MCT võiks suunduda? Meie MCT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MCT tokeni hinna ennustust kohe!

