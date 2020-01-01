MicroBitcoin (MBC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi MicroBitcoin (MBC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

MicroBitcoin (MBC) teave Micro Bitcoin (MBC) is a decentralized peer-to-peer (P2P) payment platform for the micro-economy. It is intended to be a means-of-payment coin, created (forked) from the Bitcoin (BTC) blockchain, and is designed to be used as a fast, flexible and acceptable method of payment which can be used between peers and between traditional businesses and their customers. Ametlik veebisait: https://microbitcoin.org/ Ostke MBC kohe!

MicroBitcoin (MBC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage MicroBitcoin (MBC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 6.50M $ 6.50M $ 6.50M Koguvaru: $ 81.50B $ 81.50B $ 81.50B Ringlev varu: $ 55.32B $ 55.32B $ 55.32B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 9.57M $ 9.57M $ 9.57M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.724754 $ 0.724754 $ 0.724754 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00011758 $ 0.00011758 $ 0.00011758 Lisateave MicroBitcoin (MBC) hinna kohta

MicroBitcoin (MBC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MicroBitcoin (MBC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MBC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MBC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MBC tokeni tokenoomikat, avastage MBC tokeni reaalajas hinda!

MBC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MBC võiks suunduda? Meie MBC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MBC tokeni hinna ennustust kohe!

