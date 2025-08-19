Mis on MicroBitcoin (MBC)

Micro Bitcoin (MBC) is a decentralized peer-to-peer (P2P) payment platform for the micro-economy. It is intended to be a means-of-payment coin, created (forked) from the Bitcoin (BTC) blockchain, and is designed to be used as a fast, flexible and acceptable method of payment which can be used between peers and between traditional businesses and their customers.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse MicroBitcoin (MBC) allikas Ametlik veebisait

MicroBitcoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on MicroBitcoin (MBC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MicroBitcoin (MBC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MicroBitcoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake MicroBitcoin hinna ennustust kohe!

MBC kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

MicroBitcoin (MBC) tokenoomika

MicroBitcoin (MBC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MBC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MicroBitcoin (MBC) kohta Kui palju on MicroBitcoin (MBC) tänapäeval väärt? Reaalajas MBC hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MBC/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MBC/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on MicroBitcoin turukapitalisatsioon? MBC turukapitalisatsioon on $ 6.25M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MBC ringlev varu? MBC ringlev varu on 55.31B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MBC (ATH) hind? MBC saavutab ATH hinna summas 0.724754 USD . Mis oli kõigi aegade MBC madalaim (ATL) hind? MBC nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on MBC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MBC kauplemismaht on -- USD . Kas MBC sel aastal kõrgemale ka suundub? MBC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MBC hinna ennustust

MicroBitcoin (MBC) Olulised valdkonna uudised