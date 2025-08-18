Rohkem infot MBERRY

MicroBerry (MBERRY) reaalajas hinnagraafik
MicroBerry (MBERRY) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul MBERRY kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. MBERRYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00112116 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on MBERRY muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel -8.98% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

MicroBerry (MBERRY) – turuteave

$ 84.25K
$ 84.25K$ 84.25K

--
----

$ 84.25K
$ 84.25K$ 84.25K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

MicroBerry praegune turukapitalisatsioon on $ 84.25K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MBERRY ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 84.25K.

MicroBerry (MBERRY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse MicroBerry ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse MicroBerry ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse MicroBerry ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse MicroBerry ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+217.65%
60 päeva$ 0+105.87%
90 päeva$ 0--

Mis on MicroBerry (MBERRY)

mBERRY is secure and backed by $BERRY, inspired by Michael Saylor’s MicroStrategy. MicroBerry offers an opportunity to invest in the future of AI with a treasury-backed token designed to rise with $BERRY's success By holding MicroBerry, you’re not just holding a token—you’re holding a piece of an ecosystem designed for compounding success and leveraging the AI boom and its latent, positive impact on the crypto and blockchain space

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

MicroBerry hinna ennustus (USD)

Kui palju on MicroBerry (MBERRY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MicroBerry (MBERRY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MicroBerry nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake MicroBerry hinna ennustust kohe!

MicroBerry (MBERRY) tokenoomika

MicroBerry (MBERRY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MBERRY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MicroBerry (MBERRY) kohta

Kui palju on MicroBerry (MBERRY) tänapäeval väärt?
Reaalajas MBERRY hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MBERRY/USD hind?
Praegune hind MBERRY/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on MicroBerry turukapitalisatsioon?
MBERRY turukapitalisatsioon on $ 84.25K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MBERRY ringlev varu?
MBERRY ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MBERRY (ATH) hind?
MBERRY saavutab ATH hinna summas 0.00112116 USD.
Mis oli kõigi aegade MBERRY madalaim (ATL) hind?
MBERRY nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on MBERRY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MBERRY kauplemismaht on -- USD.
Kas MBERRY sel aastal kõrgemale ka suundub?
MBERRY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MBERRY hinna ennustust.
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.