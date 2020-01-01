Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI) teave What is miprami The meme coin deployed on Ethereum, born from Vitalik’s “I love cyber internet” moment. Created for love, powered by cult vibes, fueled by internet culture, and embraced by the crypto community for the fun of it. What is lojban? Lojban is a constructed language designed for precise communication, logical structure, and lack of ambiguity. Lojban is often used for experiments in linguistics, artificial intelligence, and even philosophical discussions about the nature of language and thought. While not widely spoken, it has an active online community. Ametlik veebisait: https://miprami.gg Ostke MIPRAMI kohe!

Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 49.89K Koguvaru: $ 420.69B Ringlev varu: $ 420.69B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 49.89K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 Praegune hind: $ 0

Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MIPRAMI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MIPRAMI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MIPRAMI tokeni tokenoomikat, avastage MIPRAMI tokeni reaalajas hinda!

MIPRAMI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MIPRAMI võiks suunduda? Meie MIPRAMI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MIPRAMI tokeni hinna ennustust kohe!

