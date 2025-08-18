Rohkem infot MIPRAMI

MIPRAMI Hinnainfo

MIPRAMI Ametlik veebisait

MIPRAMI Tokenoomika

MIPRAMI Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Mi Prami Le Kibro logo

Mi Prami Le Kibro hind (MIPRAMI)

Loendis mitteolevad

1 MIPRAMI/USD reaalajas hind:

--
----
-7.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:53:31 (UTC+8)

Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.41%

-7.07%

+17.38%

+17.38%

Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul MIPRAMI kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. MIPRAMIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on MIPRAMI muutunud -0.41% viimase tunni jooksul, -7.07% 24 tunni vältel +17.38% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI) – turuteave

$ 46.58K
$ 46.58K$ 46.58K

--
----

$ 46.58K
$ 46.58K$ 46.58K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Mi Prami Le Kibro praegune turukapitalisatsioon on $ 46.58K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MIPRAMI ringlev varu on 420.69B, mille koguvaru on 420690000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 46.58K.

Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Mi Prami Le Kibro ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Mi Prami Le Kibro ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Mi Prami Le Kibro ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Mi Prami Le Kibro ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-7.07%
30 päeva$ 0+10.25%
60 päeva$ 0+4.54%
90 päeva$ 0--

Mis on Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI)

What is miprami The meme coin deployed on Ethereum, born from Vitalik’s “I love cyber internet” moment. Created for love, powered by cult vibes, fueled by internet culture, and embraced by the crypto community for the fun of it. What is lojban? Lojban is a constructed language designed for precise communication, logical structure, and lack of ambiguity. Lojban is often used for experiments in linguistics, artificial intelligence, and even philosophical discussions about the nature of language and thought. While not widely spoken, it has an active online community.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI) allikas

Ametlik veebisait

Mi Prami Le Kibro hinna ennustus (USD)

Kui palju on Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Mi Prami Le Kibro nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Mi Prami Le Kibro hinna ennustust kohe!

MIPRAMI kohalike valuutade suhtes

Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI) tokenoomika

Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MIPRAMI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI) kohta

Kui palju on Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI) tänapäeval väärt?
Reaalajas MIPRAMI hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MIPRAMI/USD hind?
Praegune hind MIPRAMI/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Mi Prami Le Kibro turukapitalisatsioon?
MIPRAMI turukapitalisatsioon on $ 46.58K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MIPRAMI ringlev varu?
MIPRAMI ringlev varu on 420.69B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MIPRAMI (ATH) hind?
MIPRAMI saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade MIPRAMI madalaim (ATL) hind?
MIPRAMI nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on MIPRAMI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MIPRAMI kauplemismaht on -- USD.
Kas MIPRAMI sel aastal kõrgemale ka suundub?
MIPRAMI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MIPRAMI hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:53:31 (UTC+8)

Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.