Rohkem infot MEWING

MEWING Hinnainfo

MEWING Ametlik veebisait

MEWING Tokenoomika

MEWING Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Mewing Coin logo

Mewing Coin hind (MEWING)

Loendis mitteolevad

1 MEWING/USD reaalajas hind:

$0.00012657
$0.00012657$0.00012657
-5.50%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Mewing Coin (MEWING) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:20:10 (UTC+8)

Mewing Coin (MEWING) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01197018
$ 0.01197018$ 0.01197018

$ 0
$ 0$ 0

-0.67%

-5.50%

-9.83%

-9.83%

Mewing Coin (MEWING) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul MEWING kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. MEWINGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01197018 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on MEWING muutunud -0.67% viimase tunni jooksul, -5.50% 24 tunni vältel -9.83% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Mewing Coin (MEWING) – turuteave

$ 127.31K
$ 127.31K$ 127.31K

--
----

$ 127.31K
$ 127.31K$ 127.31K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,632.0
999,999,632.0 999,999,632.0

Mewing Coin praegune turukapitalisatsioon on $ 127.31K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MEWING ringlev varu on 1000.00M, mille koguvaru on 999999632.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 127.31K.

Mewing Coin (MEWING) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Mewing Coin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Mewing Coin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Mewing Coin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Mewing Coin ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.50%
30 päeva$ 0-3.86%
60 päeva$ 0-2.89%
90 päeva$ 0--

Mis on Mewing Coin (MEWING)

Mewing is the the practice of using proper tongue posture to improve facial beauty and fix malocclusion of the teeth. The term ‘Mewing’ is a play off of Mike Mew’s name, the man credited for spreading the good knowledge of the tropic premise. The tropic premise consists of having teeth together, lips together, and tongue on the roof of the mouth. Only through the use of all three, one can rise up out the ashes of lonely inceldom and move closer to chadliness.   $MEWING is more than a meme, it’s a lifestyle.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Mewing Coin (MEWING) allikas

Ametlik veebisait

Mewing Coin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Mewing Coin (MEWING) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Mewing Coin (MEWING) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Mewing Coin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Mewing Coin hinna ennustust kohe!

MEWING kohalike valuutade suhtes

Mewing Coin (MEWING) tokenoomika

Mewing Coin (MEWING) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MEWING tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Mewing Coin (MEWING) kohta

Kui palju on Mewing Coin (MEWING) tänapäeval väärt?
Reaalajas MEWING hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MEWING/USD hind?
Praegune hind MEWING/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Mewing Coin turukapitalisatsioon?
MEWING turukapitalisatsioon on $ 127.31K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MEWING ringlev varu?
MEWING ringlev varu on 1000.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MEWING (ATH) hind?
MEWING saavutab ATH hinna summas 0.01197018 USD.
Mis oli kõigi aegade MEWING madalaim (ATL) hind?
MEWING nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on MEWING kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MEWING kauplemismaht on -- USD.
Kas MEWING sel aastal kõrgemale ka suundub?
MEWING võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MEWING hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:20:10 (UTC+8)

Mewing Coin (MEWING) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.