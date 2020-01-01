MEW WOOF DAO (MWD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi MEW WOOF DAO (MWD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

MEW WOOF DAO (MWD) teave MEW WOOF DAO ($MWD) is not just a meme token on the TRC-20 network from the MarsDAO team (MarsDAO is an ecosystem of products focused on promoting Web3 technologies and solutions for the mass market, supported by an active community.); it represents an entire philosophy of survival and triumph in the current bull run. The token was developed using SunPump, a new platform introduced by Tron founder Justin Sun based on the Fairlaunch principle, and it is fully owned by the community. Ametlik veebisait: https://mewwoofdao.meme Ostke MWD kohe!

MEW WOOF DAO (MWD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage MEW WOOF DAO (MWD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 135.38K $ 135.38K $ 135.38K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 135.38K $ 135.38K $ 135.38K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00509139 $ 0.00509139 $ 0.00509139 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00013538 $ 0.00013538 $ 0.00013538 Lisateave MEW WOOF DAO (MWD) hinna kohta

MEW WOOF DAO (MWD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MEW WOOF DAO (MWD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MWD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MWD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MWD tokeni tokenoomikat, avastage MWD tokeni reaalajas hinda!

MWD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MWD võiks suunduda? Meie MWD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MWD tokeni hinna ennustust kohe!

