mevETH (MEVETH) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi mevETH (MEVETH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

mevETH (MEVETH) teave MEV protocol serves as a sophisticated platform for Liquid Staking Receipt (LSR) management, designed to optimize Ethereum value through efficient staking and reward distribution. This contract leverages multiple core modules to achieve its objectives, including admin control, staking management, share vault updates, ERC4626 integration, withdrawal queues and omni-chain tokens. Ametlik veebisait: https://www.mev.io/

mevETH (MEVETH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage mevETH (MEVETH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 117.36K $ 117.36K $ 117.36K Koguvaru: $ 57.35 $ 57.35 $ 57.35 Ringlev varu: $ 57.35 $ 57.35 $ 57.35 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 117.36K $ 117.36K $ 117.36K Kõigi aegade kõrgeim: $ 4,442.83 $ 4,442.83 $ 4,442.83 Kõigi aegade madalaim: $ 1,096.83 $ 1,096.83 $ 1,096.83 Praegune hind: $ 2,046.42 $ 2,046.42 $ 2,046.42 Lisateave mevETH (MEVETH) hinna kohta

mevETH (MEVETH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud mevETH (MEVETH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MEVETH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MEVETH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MEVETH tokeni tokenoomikat, avastage MEVETH tokeni reaalajas hinda!

MEVETH – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MEVETH võiks suunduda? Meie MEVETH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MEVETH tokeni hinna ennustust kohe!

