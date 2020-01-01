MEV Capital USD0 Morpho Vault (MC.USD0) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi MEV Capital USD0 Morpho Vault (MC.USD0) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

MEV Capital USD0 Morpho Vault (MC.USD0) teave The MEV Capital USD0 vault curated by MEV Capital is dedicated to providing capital to Usual protocol markets. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults. Ametlik veebisait: https://app.morpho.org/vault Ostke MC.USD0 kohe!

MEV Capital USD0 Morpho Vault (MC.USD0) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage MEV Capital USD0 Morpho Vault (MC.USD0) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 372.40 Koguvaru: $ 373.00 Ringlev varu: $ 373.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 372.40 Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.02 Kõigi aegade madalaim: $ 0.945394 Praegune hind: $ 0.998109

MEV Capital USD0 Morpho Vault (MC.USD0) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MEV Capital USD0 Morpho Vault (MC.USD0) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MC.USD0 tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MC.USD0 tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MC.USD0 tokeni tokenoomikat, avastage MC.USD0 tokeni reaalajas hinda!

MC.USD0 – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MC.USD0 võiks suunduda? Meie MC.USD0 hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MC.USD0 tokeni hinna ennustust kohe!

