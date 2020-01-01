Meupass (MPS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Meupass (MPS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Meupass (MPS) teave Meupass is an innovative platform designed to revolutionize the event and gastronomy sectors by offering technological solutions for seamless event check-ins, restaurant tab openings, and QR code-based ordering, sending requests directly to the kitchen. Additionally, Meupass leverages blockchain technology to reward investors by distributing 10% of annual profits to MPS token holders. Our goal is to enhance efficiency for both users and businesses. Ametlik veebisait: http://token.meupass.com Valge raamat: https://meupass.gitbook.io/whitepaper/meupass-app-en

Meupass (MPS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Meupass (MPS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 299.76K $ 299.76K $ 299.76K Koguvaru: $ 25.00M $ 25.00M $ 25.00M Ringlev varu: $ 20.03M $ 20.03M $ 20.03M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 374.16K $ 374.16K $ 374.16K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.04520831 $ 0.04520831 $ 0.04520831 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00850542 $ 0.00850542 $ 0.00850542 Praegune hind: $ 0.01496609 $ 0.01496609 $ 0.01496609 Lisateave Meupass (MPS) hinna kohta

Meupass (MPS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Meupass (MPS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MPS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MPS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MPS tokeni tokenoomikat, avastage MPS tokeni reaalajas hinda!

MPS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MPS võiks suunduda? Meie MPS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

