Mis on Meupass (MPS)

Meupass is an innovative platform designed to revolutionize the event and gastronomy sectors by offering technological solutions for seamless event check-ins, restaurant tab openings, and QR code-based ordering, sending requests directly to the kitchen. Additionally, Meupass leverages blockchain technology to reward investors by distributing 10% of annual profits to MPS token holders. Our goal is to enhance efficiency for both users and businesses.

Üksuse Meupass (MPS) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Kui palju on Meupass (MPS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Meupass (MPS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast?

MPS kohalike valuutade suhtes

Meupass (MPS) tokenoomika

Meupass (MPS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MPS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Kui palju on Meupass (MPS) tänapäeval väärt? Reaalajas MPS hind USD on 0.01482664 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MPS/USD hind? $ 0.01482664 . Milline on Meupass turukapitalisatsioon? MPS turukapitalisatsioon on $ 296.97K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MPS ringlev varu? MPS ringlev varu on 20.03M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MPS (ATH) hind? MPS saavutab ATH hinna summas 0.04520831 USD . Mis oli kõigi aegade MPS madalaim (ATL) hind? MPS nägi ATL hinda summas 0.00850542 USD . Milline on MPS kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MPS kauplemismaht on -- USD .

Meupass (MPS) Olulised valdkonna uudised