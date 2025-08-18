Mis on Mettalex (MTLX)

Mettalex is an innovative decentralised exchange (DEX) that redefines the trading experience by leveraging peer-to-peer order books and advanced AI agent technology powered by Fetch.ai. This platform distinguishes itself by stepping away from traditional liquidity pools, offering traders frictionless and zero-slippage transactions. At Mettalex, traders have the flexibility to exchange a wide array of digital assets, including cryptocurrencies and commodities, at their preferred price points. The unique AI agents, deployable on users' machines, execute trades on behalf of traders at specified prices, ensuring seamless transactions without manual intervention. Mettalex stands out as a chain-agnostic DEX, facilitating asset trades across various blockchains, from Fetch chain to Ethereum or Binance Smart Chain to Avalanche, bridging the gap in the cross-chain trading landscape. With Mettalex, traders are empowered with a user-centric platform that not only provides control over trading conditions but also ensures the security and efficiency of every transaction through the power of Fetch.ai's autonomous agent network. FAQs Who Are the Founders of Mettalex? Humayun Sheikh is the CEO and founder of Mettalex and He is also founder of Fetch.ai, uVue and itzMe. What Makes Mettalex Unique? Mettalex stands out by peer-to-peer order books with advanced AI agents, enabling seamless, slippage-free trades across various assets and blockchains. This integration, powered by Fetch.ai technology, marks a significant innovation in decentralized finance, offering a more efficient and user-friendly trading experience. How Many Mettalex (MTLX) Coins Are There in Circulation? Mettalex (MTLX) has a maximum supply of 40,000,000 MTLX. Where Can You Buy Mettalex (MTLX)? MTLX is available on Uniswap

Üksuse Mettalex (MTLX) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Mettalex (MTLX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MTLX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Mettalex (MTLX) kohta Kui palju on Mettalex (MTLX) tänapäeval väärt? Reaalajas MTLX hind USD on 1.79 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MTLX/USD hind? $ 1.79 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MTLX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Mettalex turukapitalisatsioon? MTLX turukapitalisatsioon on $ 7.26M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MTLX ringlev varu? MTLX ringlev varu on 4.06M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MTLX (ATH) hind? MTLX saavutab ATH hinna summas 14.4 USD . Mis oli kõigi aegade MTLX madalaim (ATL) hind? MTLX nägi ATL hinda summas 0.04658621 USD . Milline on MTLX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MTLX kauplemismaht on -- USD . Kas MTLX sel aastal kõrgemale ka suundub? MTLX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MTLX hinna ennustust

