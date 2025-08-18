Mis on METERA (METERA)

Metera is your key to auto-rebalanced tokenized indexes on the Cardano blockchain. Designed for investors and fund managers, our indexes are purpose-built to quickly deploy capital across various curated baskets of auto-rebalanced high-potential tokens. Our instruments verify on-chain user ownership of the assets while still following a strategy crafted by vetted managers, mitigating the risk of investments and blockchain usage.

METERA (METERA) tokenoomika

METERA (METERA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet METERA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse METERA (METERA) kohta Kui palju on METERA (METERA) tänapäeval väärt? Reaalajas METERA hind USD on 0.00165605 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune METERA/USD hind? $ 0.00165605 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind METERA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on METERA turukapitalisatsioon? METERA turukapitalisatsioon on $ 831.46K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on METERA ringlev varu? METERA ringlev varu on 502.09M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim METERA (ATH) hind? METERA saavutab ATH hinna summas 0.00224038 USD . Mis oli kõigi aegade METERA madalaim (ATL) hind? METERA nägi ATL hinda summas 0.00089572 USD . Milline on METERA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine METERA kauplemismaht on -- USD . Kas METERA sel aastal kõrgemale ka suundub? METERA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake METERA hinna ennustust

