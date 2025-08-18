Rohkem infot MZERO

MetaZero hind (MZERO)

1 MZERO/USD reaalajas hind:

$0.00474027
$0.00474027
-6.60%1D
MetaZero (MZERO) reaalajas hinnagraafik
MetaZero (MZERO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00470898
24 h madal
$ 0.00512031
24 h kõrge

$ 0.00470898
$ 0.00512031
$ 0.347356
$ 0.00353894
+0.21%

-6.69%

-14.59%

-14.59%

MetaZero (MZERO) reaalajas hind on $0.00474027. Viimase 24 tunni jooksul MZERO kaubeldud madalaim $ 0.00470898 ja kõrgeim $ 0.00512031 näitab aktiivset turu volatiivsust. MZEROkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.347356 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00353894.

Lüliajalise tootluse osas on MZERO muutunud +0.21% viimase tunni jooksul, -6.69% 24 tunni vältel -14.59% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

MetaZero (MZERO) – turuteave

$ 473.56K
--
$ 473.56K
100.00M
99,999,700.0
MetaZero praegune turukapitalisatsioon on $ 473.56K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MZERO ringlev varu on 100.00M, mille koguvaru on 99999700.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 473.56K.

MetaZero (MZERO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse MetaZero ja USD hinnamuutus $ -0.000340402430851203.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse MetaZero ja USD hinnamuutus $ -0.0004588192.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse MetaZero ja USD hinnamuutus $ +0.0002809785.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse MetaZero ja USD hinnamuutus $ -0.003837569801761728.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000340402430851203-6.69%
30 päeva$ -0.0004588192-9.67%
60 päeva$ +0.0002809785+5.93%
90 päeva$ -0.003837569801761728-44.73%

Mis on MetaZero (MZERO)

MetaZero is poised to transform gaming assets from mere gaming collectibles to investment vehicles. Our mission is to unlock the economic potential of these gaming assets, making them accessible and tradable as Synthetic RWA Omnichain tokens on the blockchain. The estimated market value of just the CS:GO gaming assets exceeds $3.5 billion, and MetaZero is strategically positioning itself to capitalize on this and other opportunities. Synthetic RWA Tokenization Wrapping Gaming Assets: At MetaZero, we will encapsulate gaming assets as OFTs and ONFTs leveraging LayerZero's tech, ensuring their authenticity and scarcity. This process creates synthetic RWAs, turning them into tangible investment vehicles. Market Accessibility: By tokenizing these assets, we break down barriers that have traditionally kept them within gaming communities for only gaming purposes, opening them up to a broader spectrum of investors for speculation. Bridging: Leveraging LayerZero's omnichain messaging protocol, we're crafting an innovative extension towards real gaming markets. Opportunities Speculation Vehicle: Recognizing the significant trading volume and value of certain gaming assets, MetaZero aims to provide a platform for investors to speculate on these digital assets, much like TradeFi or crypto assets. Democratization of Asset Investment: Our platform will enable users to engage in the investment and trading of these high-value gaming assets, previously accessible only to a niche market. Omnichain Integration Catalyst: $MZERO will act as a tunnel for communication between the traditional digital world and the omnichain future, capturing the value of in and outbound asset migration and management.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse MetaZero (MZERO) allikas

Ametlik veebisait

MetaZero hinna ennustus (USD)

Kui palju on MetaZero (MZERO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MetaZero (MZERO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MetaZero nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake MetaZero hinna ennustust kohe!

MZERO kohalike valuutade suhtes

MetaZero (MZERO) tokenoomika

MetaZero (MZERO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MZERO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MetaZero (MZERO) kohta

Kui palju on MetaZero (MZERO) tänapäeval väärt?
Reaalajas MZERO hind USD on 0.00474027 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MZERO/USD hind?
Praegune hind MZERO/USD on $ 0.00474027. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on MetaZero turukapitalisatsioon?
MZERO turukapitalisatsioon on $ 473.56K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MZERO ringlev varu?
MZERO ringlev varu on 100.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MZERO (ATH) hind?
MZERO saavutab ATH hinna summas 0.347356 USD.
Mis oli kõigi aegade MZERO madalaim (ATL) hind?
MZERO nägi ATL hinda summas 0.00353894 USD.
Milline on MZERO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MZERO kauplemismaht on -- USD.
Kas MZERO sel aastal kõrgemale ka suundub?
MZERO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MZERO hinna ennustust.
