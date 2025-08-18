MetaZero hind (MZERO)
MetaZero (MZERO) reaalajas hind on $0.00474027. Viimase 24 tunni jooksul MZERO kaubeldud madalaim $ 0.00470898 ja kõrgeim $ 0.00512031 näitab aktiivset turu volatiivsust. MZEROkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.347356 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00353894.
Lüliajalise tootluse osas on MZERO muutunud +0.21% viimase tunni jooksul, -6.69% 24 tunni vältel -14.59% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
MetaZero praegune turukapitalisatsioon on $ 473.56K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MZERO ringlev varu on 100.00M, mille koguvaru on 99999700.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 473.56K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse MetaZero ja USD hinnamuutus $ -0.000340402430851203.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse MetaZero ja USD hinnamuutus $ -0.0004588192.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse MetaZero ja USD hinnamuutus $ +0.0002809785.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse MetaZero ja USD hinnamuutus $ -0.003837569801761728.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -0.000340402430851203
|-6.69%
|30 päeva
|$ -0.0004588192
|-9.67%
|60 päeva
|$ +0.0002809785
|+5.93%
|90 päeva
|$ -0.003837569801761728
|-44.73%
MetaZero is poised to transform gaming assets from mere gaming collectibles to investment vehicles. Our mission is to unlock the economic potential of these gaming assets, making them accessible and tradable as Synthetic RWA Omnichain tokens on the blockchain. The estimated market value of just the CS:GO gaming assets exceeds $3.5 billion, and MetaZero is strategically positioning itself to capitalize on this and other opportunities. Synthetic RWA Tokenization Wrapping Gaming Assets: At MetaZero, we will encapsulate gaming assets as OFTs and ONFTs leveraging LayerZero's tech, ensuring their authenticity and scarcity. This process creates synthetic RWAs, turning them into tangible investment vehicles. Market Accessibility: By tokenizing these assets, we break down barriers that have traditionally kept them within gaming communities for only gaming purposes, opening them up to a broader spectrum of investors for speculation. Bridging: Leveraging LayerZero's omnichain messaging protocol, we're crafting an innovative extension towards real gaming markets. Opportunities Speculation Vehicle: Recognizing the significant trading volume and value of certain gaming assets, MetaZero aims to provide a platform for investors to speculate on these digital assets, much like TradeFi or crypto assets. Democratization of Asset Investment: Our platform will enable users to engage in the investment and trading of these high-value gaming assets, previously accessible only to a niche market. Omnichain Integration Catalyst: $MZERO will act as a tunnel for communication between the traditional digital world and the omnichain future, capturing the value of in and outbound asset migration and management.
MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!
MetaZero (MZERO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MZERO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
