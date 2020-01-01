MetaWorldMemes (MWM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi MetaWorldMemes (MWM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

MetaWorldMemes (MWM) teave Meta World Memes ($MWM) is more than just a meme coin—it’s a movement. Built on the power of community, $MWM is designed to go parabolic with zero team allocation, a fair launch, and a mission to disrupt the memecoin space. Unlike traditional projects, $MWM is fully decentralized, giving every holder a voice in shaping its future. With a rapidly growing strong and dedicated army, we’re here to dominate the crypto space and prove that the community is the ultimate utility. Ametlik veebisait: https://mwmemes.com/ Ostke MWM kohe!

MetaWorldMemes (MWM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage MetaWorldMemes (MWM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 10.85K $ 10.85K $ 10.85K Koguvaru: $ 995.94M $ 995.94M $ 995.94M Ringlev varu: $ 995.94M $ 995.94M $ 995.94M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 10.85K $ 10.85K $ 10.85K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave MetaWorldMemes (MWM) hinna kohta

MetaWorldMemes (MWM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MetaWorldMemes (MWM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MWM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MWM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MWM tokeni tokenoomikat, avastage MWM tokeni reaalajas hinda!

MWM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MWM võiks suunduda? Meie MWM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MWM tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!