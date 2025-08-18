Mis on MetaWorldMemes (MWM)

Meta World Memes ($MWM) is more than just a meme coin—it’s a movement. Built on the power of community, $MWM is designed to go parabolic with zero team allocation, a fair launch, and a mission to disrupt the memecoin space. Unlike traditional projects, $MWM is fully decentralized, giving every holder a voice in shaping its future. With a rapidly growing strong and dedicated army, we’re here to dominate the crypto space and prove that the community is the ultimate utility.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MetaWorldMemes (MWM) kohta Kui palju on MetaWorldMemes (MWM) tänapäeval väärt? Reaalajas MWM hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MWM/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MWM/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on MetaWorldMemes turukapitalisatsioon? MWM turukapitalisatsioon on $ 10.37K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MWM ringlev varu? MWM ringlev varu on 995.94M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MWM (ATH) hind? MWM saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade MWM madalaim (ATL) hind? MWM nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on MWM kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MWM kauplemismaht on -- USD . Kas MWM sel aastal kõrgemale ka suundub? MWM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MWM hinna ennustust

