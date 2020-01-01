Metaverse Index (MVI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Metaverse Index (MVI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Metaverse Index (MVI) teave The Metaverse Index is designed to capture the trend of entertainment, sports and business shifting to a virtual environment, with economic activity in this environment taking place on the Ethereum blockchain. Ametlik veebisait: https://indexcoop.com/products/metaverse-index Ostke MVI kohe!

Metaverse Index (MVI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Metaverse Index (MVI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.91M $ 1.91M $ 1.91M Koguvaru: $ 114.13K $ 114.13K $ 114.13K Ringlev varu: $ 114.13K $ 114.13K $ 114.13K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.91M $ 1.91M $ 1.91M Kõigi aegade kõrgeim: $ 372.65 $ 372.65 $ 372.65 Kõigi aegade madalaim: $ 9.85 $ 9.85 $ 9.85 Praegune hind: $ 16.75 $ 16.75 $ 16.75 Lisateave Metaverse Index (MVI) hinna kohta

Metaverse Index (MVI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Metaverse Index (MVI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MVI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MVI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MVI tokeni tokenoomikat, avastage MVI tokeni reaalajas hinda!

MVI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MVI võiks suunduda? Meie MVI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MVI tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!