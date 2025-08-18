Rohkem infot MFW

MFW Hinnainfo

MFW Ametlik veebisait

MFW Tokenoomika

MFW Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Metaverse Filipino Worker logo

Metaverse Filipino Worker hind (MFW)

Loendis mitteolevad

1 MFW/USD reaalajas hind:

--
----
+0.40%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Metaverse Filipino Worker (MFW) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:53:24 (UTC+8)

Metaverse Filipino Worker (MFW) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00105152
$ 0.00105152$ 0.00105152

$ 0
$ 0$ 0

-0.34%

+0.45%

-11.74%

-11.74%

Metaverse Filipino Worker (MFW) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul MFW kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. MFWkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00105152 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on MFW muutunud -0.34% viimase tunni jooksul, +0.45% 24 tunni vältel -11.74% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Metaverse Filipino Worker (MFW) – turuteave

$ 33.24K
$ 33.24K$ 33.24K

--
----

$ 33.24K
$ 33.24K$ 33.24K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Metaverse Filipino Worker praegune turukapitalisatsioon on $ 33.24K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MFW ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 33.24K.

Metaverse Filipino Worker (MFW) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Metaverse Filipino Worker ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Metaverse Filipino Worker ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Metaverse Filipino Worker ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Metaverse Filipino Worker ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.45%
30 päeva$ 0-34.61%
60 päeva$ 0-34.04%
90 päeva$ 0--

Mis on Metaverse Filipino Worker (MFW)

Metaverse Filipino Worker ($MFW) Meme Token is a community-driven initiative on the Ronin Network. It holds the distinction of being the first Ronin Meme Coin listed on a centralized exchange (CoinsPH) and is among the top-performing meme coins in its 24-hour trading milestones. The $MFW Meme Token empowers Filipinos by enabling them to learn, play, work, and grow within the metaverse. Through upskilling opportunities and vibrant, thriving communities, $MFW aims to create a supportive ecosystem for growth and innovation

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Metaverse Filipino Worker (MFW) allikas

Ametlik veebisait

Metaverse Filipino Worker hinna ennustus (USD)

Kui palju on Metaverse Filipino Worker (MFW) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Metaverse Filipino Worker (MFW) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Metaverse Filipino Worker nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Metaverse Filipino Worker hinna ennustust kohe!

MFW kohalike valuutade suhtes

Metaverse Filipino Worker (MFW) tokenoomika

Metaverse Filipino Worker (MFW) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MFW tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Metaverse Filipino Worker (MFW) kohta

Kui palju on Metaverse Filipino Worker (MFW) tänapäeval väärt?
Reaalajas MFW hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MFW/USD hind?
Praegune hind MFW/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Metaverse Filipino Worker turukapitalisatsioon?
MFW turukapitalisatsioon on $ 33.24K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MFW ringlev varu?
MFW ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MFW (ATH) hind?
MFW saavutab ATH hinna summas 0.00105152 USD.
Mis oli kõigi aegade MFW madalaim (ATL) hind?
MFW nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on MFW kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MFW kauplemismaht on -- USD.
Kas MFW sel aastal kõrgemale ka suundub?
MFW võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MFW hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:53:24 (UTC+8)

Metaverse Filipino Worker (MFW) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.