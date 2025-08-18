Mis on Metaverse Filipino Worker (MFW)

Metaverse Filipino Worker ($MFW) Meme Token is a community-driven initiative on the Ronin Network. It holds the distinction of being the first Ronin Meme Coin listed on a centralized exchange (CoinsPH) and is among the top-performing meme coins in its 24-hour trading milestones. The $MFW Meme Token empowers Filipinos by enabling them to learn, play, work, and grow within the metaverse. Through upskilling opportunities and vibrant, thriving communities, $MFW aims to create a supportive ecosystem for growth and innovation

Metaverse Filipino Worker hinna ennustus (USD)

Kui palju on Metaverse Filipino Worker (MFW) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Metaverse Filipino Worker (MFW) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Metaverse Filipino Worker nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Metaverse Filipino Worker hinna ennustust kohe!

Metaverse Filipino Worker (MFW) tokenoomika

Metaverse Filipino Worker (MFW) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MFW tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Metaverse Filipino Worker (MFW) kohta Kui palju on Metaverse Filipino Worker (MFW) tänapäeval väärt? Reaalajas MFW hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MFW/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MFW/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Metaverse Filipino Worker turukapitalisatsioon? MFW turukapitalisatsioon on $ 33.24K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MFW ringlev varu? MFW ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MFW (ATH) hind? MFW saavutab ATH hinna summas 0.00105152 USD . Mis oli kõigi aegade MFW madalaim (ATL) hind? MFW nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on MFW kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MFW kauplemismaht on -- USD . Kas MFW sel aastal kõrgemale ka suundub? MFW võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MFW hinna ennustust

