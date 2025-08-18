Rohkem infot MRUN

Metarun hind (MRUN)

Loendis mitteolevad

1 MRUN/USD reaalajas hind:

$0.00013449
$0.00013449
0.00%1D
Metarun (MRUN) reaalajas hinnagraafik
Metarun (MRUN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.03280047
$ 0.03280047

$ 0
$ 0

--

--

-0.00%

-0.00%

Metarun (MRUN) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul MRUN kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. MRUNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.03280047 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on MRUN muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel -0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Metarun (MRUN) – turuteave

$ 47.41K
$ 47.41K

--
--

$ 134.49K
$ 134.49K

352.48M
352.48M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Metarun praegune turukapitalisatsioon on $ 47.41K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MRUN ringlev varu on 352.48M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 134.49K.

Metarun (MRUN) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Metarun ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Metarun ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Metarun ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Metarun ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+9.71%
60 päeva$ 0+2.77%
90 päeva$ 0--

Mis on Metarun (MRUN)

FIRST BLOCKCHAIN-BASED P2E AND P2W ENDLESS MOBILE RUNNER GAME WITH NFT ASSETS

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Metarun (MRUN) allikas

Ametlik veebisait

Metarun hinna ennustus (USD)

Kui palju on Metarun (MRUN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Metarun (MRUN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Metarun nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Metarun hinna ennustust kohe!

MRUN kohalike valuutade suhtes

Metarun (MRUN) tokenoomika

Metarun (MRUN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MRUN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Metarun (MRUN) kohta

Kui palju on Metarun (MRUN) tänapäeval väärt?
Reaalajas MRUN hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MRUN/USD hind?
Praegune hind MRUN/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Metarun turukapitalisatsioon?
MRUN turukapitalisatsioon on $ 47.41K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MRUN ringlev varu?
MRUN ringlev varu on 352.48M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MRUN (ATH) hind?
MRUN saavutab ATH hinna summas 0.03280047 USD.
Mis oli kõigi aegade MRUN madalaim (ATL) hind?
MRUN nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on MRUN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MRUN kauplemismaht on -- USD.
Kas MRUN sel aastal kõrgemale ka suundub?
MRUN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MRUN hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.