Mis on Metal Dollar (XMD)

What is the project about? The Metal Dollar (XMD) represents an innovative approach to stablecoins, operating on the Proton Blockchain. Its design brings increased stability, transparency, and efficiency to digital transactions. Uniquely, XMD is backed by an array of established, non-algorithmic bank reserve-backed stablecoins, including USDC, USDT, and PAX, a method intended to mitigate risks associated with single-issuer or algorithmic stablecoins and enhance stability. What makes your project unique? The Metal Dollar distinguishes itself from traditional stablecoins by pegging its value to a selection of established stablecoins, providing an innovative approach to stability and governance. It utilizes the Proton Blockchain's features to enable secure, efficient transactions with swift confirmation times, high throughput, and low fees. The project is also characterized by a decentralized governance model supported by the Metal DAO (XMT) token. XMT token holders can propose and vote on crucial decisions concerning the Metal Dollar protocol, facilitating a democratic and inclusive management over the protocol's direction. History of your project. The Metal Dollar project came into existence in 2022 as a response to the growing demand for stability and reliability in the crypto market. It aims to combine the benefits of non-algorithmic bank reserve-backed stablecoins with the transparency, security, and efficiency offered by the Proton Blockchain. What’s next for your project? Plans for XMD include collaborations with industry stakeholders to increase its reach and enhance functionality. Future developments envision interoperability with other blockchain networks and increased integration with DApps. What can your token be used for? XMD, as a stablecoin, facilitates transactions on ProtonDEX.com. The process to mint XMD involves bridging supported stablecoins onto Proton Blockchain. The value of XMD is pegged to the basket of these supported stablecoins.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Metal Dollar (XMD) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Metal Dollar hinna ennustus (USD)

Kui palju on Metal Dollar (XMD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Metal Dollar (XMD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Metal Dollar nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Metal Dollar hinna ennustust kohe!

XMD kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Metal Dollar (XMD) tokenoomika

Metal Dollar (XMD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XMD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Metal Dollar (XMD) kohta Kui palju on Metal Dollar (XMD) tänapäeval väärt? Reaalajas XMD hind USD on 0.999149 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune XMD/USD hind? $ 0.999149 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind XMD/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Metal Dollar turukapitalisatsioon? XMD turukapitalisatsioon on $ 835.85K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on XMD ringlev varu? XMD ringlev varu on 836.56K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim XMD (ATH) hind? XMD saavutab ATH hinna summas 1.086 USD . Mis oli kõigi aegade XMD madalaim (ATL) hind? XMD nägi ATL hinda summas 0.909529 USD . Milline on XMD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine XMD kauplemismaht on -- USD . Kas XMD sel aastal kõrgemale ka suundub? XMD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XMD hinna ennustust

Metal Dollar (XMD) Olulised valdkonna uudised