Metal DAO (MTL) is a utility token that currently governs the stablecoin Metal Dollar (XMD), in addition to providing tiered trading discounts to MTL holders when using the Metal Pay cash & crypto app. Metal Pay customers who own 10,000+ MTL can enjoy 0% fees on all cryptocurrency purchases. Metal DAO's future utility includes the ability to propose new stablecoins for the Metal Dollar basket, including their allocation ratios, and the option to vote in new stablecoin issuers such as community banks or fintechs. Metal Pay was developed and launched by Metallicus in 2016.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Kui palju on Metal DAO (MTL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Metal DAO (MTL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast?

Metal DAO (MTL) tokenoomika

Metal DAO (MTL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Metal DAO (MTL) kohta Kui palju on Metal DAO (MTL) tänapäeval väärt? Reaalajas MTL hind USD on 0.727094 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MTL/USD hind? $ 0.727094 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MTL/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Metal DAO turukapitalisatsioon? MTL turukapitalisatsioon on $ 62.64M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MTL ringlev varu? MTL ringlev varu on 86.15M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MTL (ATH) hind? MTL saavutab ATH hinna summas 17.03 USD . Mis oli kõigi aegade MTL madalaim (ATL) hind? MTL nägi ATL hinda summas 0.117252 USD . Milline on MTL kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MTL kauplemismaht on -- USD . Kas MTL sel aastal kõrgemale ka suundub? MTL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MTL hinna ennustust

