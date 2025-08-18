Metal DAO hind (MTL)
Metal DAO (MTL) reaalajas hind on $0.727094. Viimase 24 tunni jooksul MTL kaubeldud madalaim $ 0.727436 ja kõrgeim $ 0.769617 näitab aktiivset turu volatiivsust. MTLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 17.03 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.117252.
Lüliajalise tootluse osas on MTL muutunud -0.99% viimase tunni jooksul, -3.78% 24 tunni vältel -7.09% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Metal DAO praegune turukapitalisatsioon on $ 62.64M -- 24 tunnise kauplemismahuga. MTL ringlev varu on 86.15M, mille koguvaru on 86147287.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 62.64M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Metal DAO ja USD hinnamuutus $ -0.0286111973145336.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Metal DAO ja USD hinnamuutus $ -0.0718958545.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Metal DAO ja USD hinnamuutus $ +0.0651753973.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Metal DAO ja USD hinnamuutus $ -0.096258936671363.
Metal DAO (MTL) is a utility token that currently governs the stablecoin Metal Dollar (XMD), in addition to providing tiered trading discounts to MTL holders when using the Metal Pay cash & crypto app. Metal Pay customers who own 10,000+ MTL can enjoy 0% fees on all cryptocurrency purchases. Metal DAO's future utility includes the ability to propose new stablecoins for the Metal Dollar basket, including their allocation ratios, and the option to vote in new stablecoin issuers such as community banks or fintechs. Metal Pay was developed and launched by Metallicus in 2016.
