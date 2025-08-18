Rohkem infot METAIVERSE

MetAIverse (METAIVERSE) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul METAIVERSE kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. METAIVERSEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00266558 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on METAIVERSE muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +7.72% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

MetAIverse praegune turukapitalisatsioon on $ 7.65K -- 24 tunnise kauplemismahuga. METAIVERSE ringlev varu on 998.85M, mille koguvaru on 998850886.760397. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 7.65K.

Tänase päeva jooksul oli üksuse MetAIverse ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse MetAIverse ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse MetAIverse ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse MetAIverse ja USD hinnamuutus $ 0.

Mis on MetAIverse (METAIVERSE)

Open Source AI Metaverse -- Simplified 3D AI Agent Creation Effortlessly build and interact with 3D AI agents to shape the future of virtual worlds. The Future of 3D AI Agents. MetaAIVerse is an open-source 3D framework designed to make the deployment and operation of AI agents effortless. Our mission is to empower creators and innovators by making the creation and interaction with AI agents seamless and accessible.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

MetAIverse hinna ennustus (USD)

Kui palju on MetAIverse (METAIVERSE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MetAIverse (METAIVERSE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MetAIverse nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake MetAIverse hinna ennustust kohe!

MetAIverse (METAIVERSE) tokenoomika

MetAIverse (METAIVERSE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet METAIVERSE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MetAIverse (METAIVERSE) kohta

Kui palju on MetAIverse (METAIVERSE) tänapäeval väärt?
Reaalajas METAIVERSE hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune METAIVERSE/USD hind?
Praegune hind METAIVERSE/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on MetAIverse turukapitalisatsioon?
METAIVERSE turukapitalisatsioon on $ 7.65K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on METAIVERSE ringlev varu?
METAIVERSE ringlev varu on 998.85M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim METAIVERSE (ATH) hind?
METAIVERSE saavutab ATH hinna summas 0.00266558 USD.
Mis oli kõigi aegade METAIVERSE madalaim (ATL) hind?
METAIVERSE nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on METAIVERSE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine METAIVERSE kauplemismaht on -- USD.
Kas METAIVERSE sel aastal kõrgemale ka suundub?
METAIVERSE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake METAIVERSE hinna ennustust.
MetAIverse (METAIVERSE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

