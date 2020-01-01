MetaGods (MGOD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi MetaGods (MGOD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

MetaGods (MGOD) teave Metagods is the world's first Play-To-Earn 8-bit Action RPG built on the blockchain. Ametlik veebisait: https://metagods.gg/

MetaGods (MGOD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage MetaGods (MGOD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.52K $ 1.52K $ 1.52K Koguvaru: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Ringlev varu: $ 14.13M $ 14.13M $ 14.13M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 53.75K $ 53.75K $ 53.75K Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.64 $ 1.64 $ 1.64 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00010751 $ 0.00010751 $ 0.00010751 Lisateave MetaGods (MGOD) hinna kohta

MetaGods (MGOD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MetaGods (MGOD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MGOD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MGOD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MGOD tokeni tokenoomikat, avastage MGOD tokeni reaalajas hinda!

MGOD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MGOD võiks suunduda? Meie MGOD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

