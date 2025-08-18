Mis on MetaGods (MGOD)

Metagods is the world’s first Play-To-Earn 8-bit Action RPG built on the blockchain.

Üksuse MetaGods (MGOD) allikas Ametlik veebisait

MetaGods hinna ennustus (USD)

Kui palju on MetaGods (MGOD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MetaGods (MGOD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MetaGods nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

MGOD kohalike valuutade suhtes

MetaGods (MGOD) tokenoomika

MetaGods (MGOD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MGOD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MetaGods (MGOD) kohta Kui palju on MetaGods (MGOD) tänapäeval väärt? Reaalajas MGOD hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MGOD/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MGOD/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on MetaGods turukapitalisatsioon? MGOD turukapitalisatsioon on $ 1.53K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MGOD ringlev varu? MGOD ringlev varu on 14.13M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MGOD (ATH) hind? MGOD saavutab ATH hinna summas 1.64 USD . Mis oli kõigi aegade MGOD madalaim (ATL) hind? MGOD nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on MGOD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MGOD kauplemismaht on -- USD . Kas MGOD sel aastal kõrgemale ka suundub? MGOD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MGOD hinna ennustust

