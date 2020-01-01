Metafluence (METO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Metafluence (METO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Metafluence (METO) teave In Metafluence, a groundbreaking social metaverse platform, influencers are empowered to establish virtual storefronts known as Metahuts within the dynamic Virtual City. Through this innovative platform, influencers can effortlessly create personalized Metahuts, host exclusive private events, and interact with their fans in an immersive and engaging format. Metafluence not only provides a unique and vibrant environment but also introduces novel revenue streams for influencers. The company introduces a revolutionary concept called 'Influence to Earn,' where influencers have the opportunity to leverage their social influence and transform it into tangible earnings within our immersive virtual world. By encouraging influencers to transform their social media followers into the Metafluence community, we enable them to earn and thrive in this exciting new digital landscape. Our platform provides transparent, data-driven, and performance-oriented solutions that enable brands to partner with influencers and expand their presence in the metaverse and web3. Ametlik veebisait: http://metafluence.com Valge raamat: https://metafluence.gitbook.io/docs/ Ostke METO kohe!

Metafluence (METO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Metafluence (METO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 145.45K $ 145.45K $ 145.45K Koguvaru: $ 4.80B $ 4.80B $ 4.80B Ringlev varu: $ 1.80B $ 1.80B $ 1.80B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 387.85K $ 387.85K $ 387.85K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.04077849 $ 0.04077849 $ 0.04077849 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Metafluence (METO) hinna kohta

Metafluence (METO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Metafluence (METO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate METO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: METO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate METO tokeni tokenoomikat, avastage METO tokeni reaalajas hinda!

METO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu METO võiks suunduda? Meie METO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake METO tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!