Metafluence (METO) tokenoomika
Metafluence (METO) teave
In Metafluence, a groundbreaking social metaverse platform, influencers are empowered to establish virtual storefronts known as Metahuts within the dynamic Virtual City. Through this innovative platform, influencers can effortlessly create personalized Metahuts, host exclusive private events, and interact with their fans in an immersive and engaging format. Metafluence not only provides a unique and vibrant environment but also introduces novel revenue streams for influencers. The company introduces a revolutionary concept called 'Influence to Earn,' where influencers have the opportunity to leverage their social influence and transform it into tangible earnings within our immersive virtual world. By encouraging influencers to transform their social media followers into the Metafluence community, we enable them to earn and thrive in this exciting new digital landscape. Our platform provides transparent, data-driven, and performance-oriented solutions that enable brands to partner with influencers and expand their presence in the metaverse and web3.
Metafluence (METO) tokenoomika ja hinnaanalüüs
Avastage Metafluence (METO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.
Metafluence (METO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
Metafluence (METO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate METO tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
METO tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate METO tokeni tokenoomikat, avastage METO tokeni reaalajas hinda!
METO – hinna ennustus
Tahaksite teada, kuhu METO võiks suunduda? Meie METO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.
Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi?
MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks.
Lahtiütlus
Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.