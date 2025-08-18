Rohkem infot DRIP

Metadrip hind (DRIP)

1 DRIP/USD reaalajas hind:

--
----
-10.70%1D
Metadrip (DRIP) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18

Metadrip (DRIP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00627695
$ 0.00627695$ 0.00627695

$ 0
$ 0$ 0

-0.09%

-10.75%

-21.76%

-21.76%

Metadrip (DRIP) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul DRIP kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. DRIPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00627695 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on DRIP muutunud -0.09% viimase tunni jooksul, -10.75% 24 tunni vältel -21.76% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Metadrip (DRIP) – turuteave

$ 48.17K
$ 48.17K$ 48.17K

--
----

$ 48.17K
$ 48.17K$ 48.17K

999.91M
999.91M 999.91M

999,906,531.324928
999,906,531.324928 999,906,531.324928

Metadrip praegune turukapitalisatsioon on $ 48.17K -- 24 tunnise kauplemismahuga. DRIP ringlev varu on 999.91M, mille koguvaru on 999906531.324928. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 48.17K.

Metadrip (DRIP) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Metadrip ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Metadrip ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Metadrip ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Metadrip ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-10.75%
30 päeva$ 0-52.36%
60 päeva$ 0-76.14%
90 päeva$ 0--

Mis on Metadrip (DRIP)

Metadrip is redefining decentralized finance on Solana by combining cutting-edge blockchain technology with advanced AI automation, creating a seamless and intelligent ecosystem. Users can buy, swap, and trade tokens with ease while benefiting from AI-powered insights. The platform also enables staking, allowing users to earn rewards, and provides a token launch feature for new projects. Additionally, $DRIP holders will actively participate in governance through a DAO, influencing the development and future direction of Metadrip. This all-in-one ecosystem is designed to simplify DeFi interactions, enhance automation, and empower users with greater control over their assets and decision-making.

Üksuse Metadrip (DRIP) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Metadrip hinna ennustus (USD)

Kui palju on Metadrip (DRIP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Metadrip (DRIP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Metadrip nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Metadrip hinna ennustust kohe!

DRIP kohalike valuutade suhtes

Metadrip (DRIP) tokenoomika

Metadrip (DRIP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DRIP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Metadrip (DRIP) kohta

Kui palju on Metadrip (DRIP) tänapäeval väärt?
Reaalajas DRIP hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DRIP/USD hind?
Praegune hind DRIP/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Metadrip turukapitalisatsioon?
DRIP turukapitalisatsioon on $ 48.17K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DRIP ringlev varu?
DRIP ringlev varu on 999.91M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DRIP (ATH) hind?
DRIP saavutab ATH hinna summas 0.00627695 USD.
Mis oli kõigi aegade DRIP madalaim (ATL) hind?
DRIP nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on DRIP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DRIP kauplemismaht on -- USD.
Kas DRIP sel aastal kõrgemale ka suundub?
DRIP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DRIP hinna ennustust.
2025-08-18

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.