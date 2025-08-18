Mis on MetaBeat ($BEAT)

What is MetaBeat: METABEAT is an incentivization community platform, created in South Korea, based on NFT music blockchain technology. On METABEAT, Creators/Artists and Fans grow as partners through engagements and rewards. MetaBeat has created a leading copyright bounded NFT platform that empowers the relationship between creators/artists and Fans. By creating their own social economy, Fans can now convert their Fan activities into something bigger than a hobby. MetaBeat platform services: MetaBeat consists of 4 essential services; Drops, Mingle, Shout Out, and Marketplace. Drops: Fans receive their share of the royalties generated from their IP ownerships. Through DROPS, fans have direct access to own a piece of music IP, amongst many other creative projects, from their favorite creators/artists through NFT auctions. Mingle: With MINGLE, fans can stake their $BEAT tokens without a direct purchase of NFT to support their artists and receive rewards. They increase their $BEAT tokens by participating in Mingles of their favorite artists and build their MINGLE portfolio. Whether it’s a big or small show of support, they can control how much they’d like to stake and when. Shout Out: With SHOUT OUT, fans will be getting tokenized rewards for what they’ve already been doing this entire time, fan activities. When they register their personal social media accounts into the MetaBeat platform, MetaBeat’s Shout_Out Bot will calculate their rewards based on engagement. Fans can also continue receiving $BEAT Tokens by participating in all the missions and challenges that will be launched within the platform. Marketplace: On MetaBeat’s MARKETPLACE, fans will be able to trade their already acquired MetaBeat NFTs with other users, giving them more opportunities to be a part of their favorite creator/artist’s NFTs. Also in the Marketplace, Fanart can become validated NFTs, which can then be sold and traded within the platform, using $BEAT.

Üksuse MetaBeat ($BEAT) allikas Ametlik veebisait

MetaBeat hinna ennustus (USD)

Kui palju on MetaBeat ($BEAT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MetaBeat ($BEAT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MetaBeat nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake MetaBeat hinna ennustust kohe!

$BEAT kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

MetaBeat ($BEAT) tokenoomika

MetaBeat ($BEAT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $BEAT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MetaBeat ($BEAT) kohta Kui palju on MetaBeat ($BEAT) tänapäeval väärt? Reaalajas $BEAT hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune $BEAT/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind $BEAT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on MetaBeat turukapitalisatsioon? $BEAT turukapitalisatsioon on $ 198.18K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on $BEAT ringlev varu? $BEAT ringlev varu on 520.02M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim $BEAT (ATH) hind? $BEAT saavutab ATH hinna summas 0.120976 USD . Mis oli kõigi aegade $BEAT madalaim (ATL) hind? $BEAT nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on $BEAT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine $BEAT kauplemismaht on -- USD . Kas $BEAT sel aastal kõrgemale ka suundub? $BEAT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $BEAT hinna ennustust

