Mis on Meta Monopoly (MONOPOLY)

Meta Monopoly is a meme inspired project with real utility and a strong user base.Featuring the MMNFT (Meta Monopoly NFT) and a PvP (player vs player) game studio that allows users to play against each other and win real crypto.With MMNFT every character gets transformed into an animated video and posted all over our social channels such as TikTok, Instagram, and Twitter. The collection is exclusive and limited. Currently there is only 272 total supply. The originals were airdropped to the private presale buyers. Any future NFT will be airdropped as the smart contract is renounced and does not have a public mint function.Suite of PvP crypto games allows users connect their wallet, deposit crypto, and play each other in a fast paced, friendly style gameplay. Users will play with ETH on initial launch, then have the option to play with the $MONOPOLY token when live on market.Galaxy Run is our first game (launched on May 16, 2023) and as of writing this, there are currently 1,500+ users and over 200+ eth in transaction volume. We started to make mini animated meme-clips of each character and upload on the social media channels, starting with TikTok and Instagram, followed by now Twitter as well. The first few videos started going viral so we just kept doing it and it was a really funny cool thing and now this is what we do for every character, every week, on every social channel.We do believe that if a certain video gets more engagement - it raises the value of that specific MMNFT, and we never know which one it will be.

Meta Monopoly hinna ennustus (USD)

Meta Monopoly (MONOPOLY) tokenoomika

Meta Monopoly (MONOPOLY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MONOPOLY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Meta Monopoly (MONOPOLY) kohta Kui palju on Meta Monopoly (MONOPOLY) tänapäeval väärt? Reaalajas MONOPOLY hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MONOPOLY/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MONOPOLY/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Meta Monopoly turukapitalisatsioon? MONOPOLY turukapitalisatsioon on $ 39.44K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MONOPOLY ringlev varu? MONOPOLY ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MONOPOLY (ATH) hind? MONOPOLY saavutab ATH hinna summas 0.04662281 USD . Mis oli kõigi aegade MONOPOLY madalaim (ATL) hind? MONOPOLY nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on MONOPOLY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MONOPOLY kauplemismaht on -- USD . Kas MONOPOLY sel aastal kõrgemale ka suundub? MONOPOLY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MONOPOLY hinna ennustust

Meta Monopoly (MONOPOLY) Olulised valdkonna uudised