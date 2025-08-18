Rohkem infot METADOGE

Meta Doge logo

Meta Doge hind (METADOGE)

Loendis mitteolevad

1 METADOGE/USD reaalajas hind:

--
----
-3.50%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
Meta Doge (METADOGE) reaalajas hinnagraafik
Meta Doge (METADOGE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-3.50%

-78.15%

-78.15%

Meta Doge (METADOGE) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul METADOGE kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. METADOGEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on METADOGE muutunud -- viimase tunni jooksul, -3.50% 24 tunni vältel -78.15% viimase 7 päeva jooksul.

Meta Doge (METADOGE) – turuteave

$ 10.15K
$ 10.15K$ 10.15K

--
----

$ 10.15K
$ 10.15K$ 10.15K

1,000.00T
1,000.00T 1,000.00T

1.0e+15
1.0e+15 1.0e+15

Meta Doge praegune turukapitalisatsioon on $ 10.15K -- 24 tunnise kauplemismahuga. METADOGE ringlev varu on 1,000.00T, mille koguvaru on 1.0e+15. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 10.15K.

Meta Doge (METADOGE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Meta Doge ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Meta Doge ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Meta Doge ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Meta Doge ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-3.50%
30 päeva$ 0-30.57%
60 päeva$ 0-84.13%
90 päeva$ 0--

Mis on Meta Doge (METADOGE)

Metadoge Metaverse is a 3D Metaverse Game with NFT Dogs called Metadoges. Initially the project started it's journey as a fun meme and became a doge metaverse.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse Meta Doge (METADOGE) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Meta Doge hinna ennustus (USD)

Kui palju on Meta Doge (METADOGE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Meta Doge (METADOGE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Meta Doge nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Meta Doge hinna ennustust kohe!

METADOGE kohalike valuutade suhtes

Meta Doge (METADOGE) tokenoomika

Meta Doge (METADOGE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet METADOGE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Meta Doge (METADOGE) kohta

Kui palju on Meta Doge (METADOGE) tänapäeval väärt?
Reaalajas METADOGE hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune METADOGE/USD hind?
Praegune hind METADOGE/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Meta Doge turukapitalisatsioon?
METADOGE turukapitalisatsioon on $ 10.15K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on METADOGE ringlev varu?
METADOGE ringlev varu on 1,000.00T USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim METADOGE (ATH) hind?
METADOGE saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade METADOGE madalaim (ATL) hind?
METADOGE nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on METADOGE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine METADOGE kauplemismaht on -- USD.
Kas METADOGE sel aastal kõrgemale ka suundub?
METADOGE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake METADOGE hinna ennustust.
Lahtiütlus

