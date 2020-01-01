Meta Apes PEEL (PEEL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Meta Apes PEEL (PEEL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Meta Apes PEEL (PEEL) teave Meta Apes is a free-to-play, play-and-earn MMO strategy game designed for mobile. It is set in a post-apocalyptic world, in which humanity has ended and a new era ruled by Apes has begun. Next on the agenda is space domination. Each player will have to work closely with his or her Gang to become the strongest Clan and win the ultimate race to space. Ametlik veebisait: https://metaapesgame.com/ Ostke PEEL kohe!

Meta Apes PEEL (PEEL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Meta Apes PEEL (PEEL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 144.77K $ 144.77K $ 144.77K Koguvaru: $ 203.65M $ 203.65M $ 203.65M Ringlev varu: $ 176.25M $ 176.25M $ 176.25M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 167.28K $ 167.28K $ 167.28K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.236463 $ 0.236463 $ 0.236463 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00082142 $ 0.00082142 $ 0.00082142 Lisateave Meta Apes PEEL (PEEL) hinna kohta

Meta Apes PEEL (PEEL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Meta Apes PEEL (PEEL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PEEL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PEEL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PEEL tokeni tokenoomikat, avastage PEEL tokeni reaalajas hinda!

PEEL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PEEL võiks suunduda? Meie PEEL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PEEL tokeni hinna ennustust kohe!

