Meta Apes PEEL logo

Meta Apes PEEL hind (PEEL)

Loendis mitteolevad

1 PEEL/USD reaalajas hind:

$0.00082142
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Meta Apes PEEL (PEEL) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:10:01 (UTC+8)

Meta Apes PEEL (PEEL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
24 h madal
$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0
$ 0.236463
$ 0
--

--

-0.15%

-0.15%

Meta Apes PEEL (PEEL) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul PEEL kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. PEELkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.236463 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on PEEL muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel -0.15% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Meta Apes PEEL (PEEL) – turuteave

$ 144.77K
--
$ 167.28K
176.25M
203,647,305.7093242
Meta Apes PEEL praegune turukapitalisatsioon on $ 144.77K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PEEL ringlev varu on 176.25M, mille koguvaru on 203647305.7093242. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 167.28K.

Meta Apes PEEL (PEEL) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Meta Apes PEEL ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Meta Apes PEEL ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Meta Apes PEEL ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Meta Apes PEEL ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0-23.98%
60 päeva$ 0-33.64%
90 päeva$ 0--

Mis on Meta Apes PEEL (PEEL)

Meta Apes is a free-to-play, play-and-earn MMO strategy game designed for mobile. It is set in a post-apocalyptic world, in which humanity has ended and a new era ruled by Apes has begun. Next on the agenda is space domination. Each player will have to work closely with his or her Gang to become the strongest Clan and win the ultimate race to space.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Meta Apes PEEL (PEEL) allikas

Ametlik veebisait

Meta Apes PEEL hinna ennustus (USD)

Kui palju on Meta Apes PEEL (PEEL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Meta Apes PEEL (PEEL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Meta Apes PEEL nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Meta Apes PEEL hinna ennustust kohe!

PEEL kohalike valuutade suhtes

Meta Apes PEEL (PEEL) tokenoomika

Meta Apes PEEL (PEEL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PEEL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Meta Apes PEEL (PEEL) kohta

Kui palju on Meta Apes PEEL (PEEL) tänapäeval väärt?
Reaalajas PEEL hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PEEL/USD hind?
Praegune hind PEEL/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Meta Apes PEEL turukapitalisatsioon?
PEEL turukapitalisatsioon on $ 144.77K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PEEL ringlev varu?
PEEL ringlev varu on 176.25M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PEEL (ATH) hind?
PEEL saavutab ATH hinna summas 0.236463 USD.
Mis oli kõigi aegade PEEL madalaim (ATL) hind?
PEEL nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on PEEL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PEEL kauplemismaht on -- USD.
Kas PEEL sel aastal kõrgemale ka suundub?
PEEL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PEEL hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:10:01 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.