Merry Christmusk hind (XMUSK)
-6.91%
-31.15%
-31.15%
Merry Christmusk (XMUSK) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul XMUSK kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. XMUSKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on XMUSK muutunud -- viimase tunni jooksul, -6.91% 24 tunni vältel -31.15% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Merry Christmusk praegune turukapitalisatsioon on $ 13.88K -- 24 tunnise kauplemismahuga. XMUSK ringlev varu on 999.04M, mille koguvaru on 999036061.500936. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 13.88K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Merry Christmusk ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Merry Christmusk ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Merry Christmusk ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Merry Christmusk ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-6.91%
|30 päeva
|$ 0
|-30.75%
|60 päeva
|$ 0
|-14.90%
|90 päeva
|$ 0
|--
Merry Christmusk, Season 1: Millionaire Edition (2024). Join Elon’s xMusk community and celebrate your first Christmas as a millionaire! Buy xMusk (SOL), buy Merry Christmusk merch on Amazon and Walmart, and become a family member of the Merry Christmusk event - the official Christmas 2024 MEME. A special gift from Elon included! Ho Ho Hodl! Elon Musk as Santa’s ambassador? Yes, you heard that right! Every day this holiday season, he is donating an astounding one million dollars to support Trump’s voters and fans – because Merry Christmusk is not just about the token, but about a community that shares vision, enthusiasm, and belief in a brighter future. This season is the xMusk community’s first opportunity to experience holiday magic with the promise of change and the potential to become millionaires.
|Aeg (UTC+8)
|Tüüp
|Teave
|08-18 17:40:00
|Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
|08-18 10:12:00
|Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
|08-17 18:11:00
|Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
|08-17 11:15:00
|Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
|08-16 16:39:00
|Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
|08-16 14:30:00
|Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
